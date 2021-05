Des références audio sans perte trouvées dans l’application Web Apple Music alors que la société annonce une annonce spéciale

Apple Music fait actuellement la promotion d’un teaser pour une annonce spéciale plus tard cette semaine. Plusieurs signes différents indiquent qu’il s’agit de l’ajout d’une option de streaming audio sans perte pour les abonnés Apple Music.

. a maintenant trouvé plus de références de code pour sauvegarder le battage médiatique. Dans le code source de l’application Web Apple Music, nous avons trouvé de nouvelles références à la musique «Lossless» et «Hi Res Lossless»…

Les références indiquent que les pistes d’Apple Music seront bientôt disponibles dans un format sans perte de meilleure qualité.

Cela correspond aux résultats de 9to5Google dans l’application Android Apple Music. Apple Music pour Android prépare la prise en charge de deux débits binaires «sans perte»: 24 bits / 48 kHz et 24 bits / 192 kHz.

Les chaînes de l’application Android suggèrent que le flux sans perte de la plus haute qualité consommera jusqu’à 36 Mo de données pour une seule chanson de 3 minutes.

Les références sans perte sont également à côté des mentions de «Dolby Atmos» et «Dolby Audio». Il est possible que certaines chansons soient créées de cette manière et permettent une scène sonore 3D avec les fonctionnalités Spatial Audio d’AirPods Pro et d’AirPods Max.

Trouvé dans le code source de music.apple.com

Nous nous attendons à ce qu’Apple Music annonce officiellement son nouveau niveau hi-fi cette semaine. Un rapport précédent indiquait une date du 18 mai.

