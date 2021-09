Des références supplémentaires révèlent des améliorations des performances bioniques de l’A15 dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro

Mercredi 15 septembre 2021 20h00 PDT par Eric Slivka

Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté un résultat Geekbench Metal pour l’iPhone 13 Pro montrant une amélioration des performances graphiques d’environ 55% par rapport à l’iPhone 12 Pro.



Depuis lors, des résultats Geekbench supplémentaires pour les performances du processeur et du processeur graphique de la gamme iPhone 13 ont fait surface pour fournir un aperçu plus complet des améliorations.

Côté graphique, un résultat Metal pour l’iPhone 13 (désigné iPhone14,5) révèle un score de 10608 pour l’A15 Bionic dans cet appareil, soit environ 15 % de plus que le score pour l’A14 Bionic dans l’iPhone 12.



Le score Metal pour le iPhone 13‌ est nettement inférieur au score correspondant de 14216 pour le iPhone 13 Pro‌ en raison du fait que les modèles Pro (et le nouvel iPad mini équipé de l’A15) disposent d’un GPU à 5 cœurs tandis que les modèles ‌iPhone 13‌ réguliers inclure un GPU à 4 cœurs.

En ce qui concerne les performances du processeur, nous constatons des scores similaires sur les appareils ordinaires et Pro de la gamme ‌iPhone 13‌, car ils disposent tous de la même configuration de processeur à 6 cœurs. Une enquête sur les scores à venir aujourd’hui révèle des scores monocœurs d’environ 1725 et des scores multicœurs généralement autour de 4600.



Ces scores représentent une augmentation d’environ 10 % des performances monocœur et de 18 % une augmentation des performances multicœurs par rapport à l’A14 Bionic de la gamme iPhone 12.

Avec seulement une poignée de résultats enregistrés dans la base de données Geekbench jusqu’à présent, ces scores sont encore des estimations approximatives, mais les scores moyens se raffermiront avec le temps à mesure que de nouveaux arriveront.

