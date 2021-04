Des réformes qui pourraient aider l’immobilier à se remettre de la crise actuelle

Les promoteurs nationaux envisagent désormais de lister leurs propres portefeuilles, avec deux ou trois nouvelles sociétés de placement immobilier susceptibles d’arriver sur le marché en 2021-2022.

Le secteur immobilier est l’un des plus grands générateurs d’emplois et contribue grandement à l’économie de l’Inde. Cependant, il a fait face à d’énormes difficultés dues à divers facteurs et a souffert au cours des dernières années. Actuellement, les investissements directs étrangers dans le secteur immobilier affichent une croissance régulière, en se concentrant particulièrement sur l’immobilier commercial et des pousses vertes apparaissent également dans le secteur résidentiel.

Le gouvernement indien et certains gouvernements des États ont pris des mesures pour aider le secteur immobilier en accordant certaines concessions. Le gouvernement indien a fortement critiqué les institutions financières en raison de diverses malversations dans le processus de financement de projets, combinées au risque de crédit croissant parmi les promoteurs et a vu les institutions financières mettre fin aux prêts immobiliers. Les développeurs n’ont plus nulle part où se tourner pour obtenir des financements et sont dans une situation désespérée.

Mais il y avait des raisons d’être optimiste car l’Inde a finalement introduit les REIT. Ceci est considéré comme une indication positive pour les futures inscriptions de REIT indiennes. Les promoteurs nationaux envisagent désormais de lister leurs propres portefeuilles, avec deux ou trois nouvelles sociétés de placement immobilier susceptibles d’arriver sur le marché en 2021-2022.

Afin de compléter et d’aider le secteur immobilier, les réformes suivantes peuvent être envisagées par les autorités concernées pour aider le secteur immobilier à se remettre de la crise actuelle, qui se fait attendre depuis longtemps:

(i) État de l’infrastructure: Si le statut d’« infrastructure » a été accordé au logement abordable, ce qui lui permet d’obtenir des avantages tels que des taux d’emprunt plus bas, des avantages fiscaux et un flux accru de capitaux étrangers et privés, il n’en a pas encore été accordé au secteur immobilier. Le statut de l ‘«infrastructure» a été et est toujours l’une des principales revendications du secteur immobilier, dont il s’attend depuis longtemps à être annoncé dans le budget. Accorder au secteur immobilier le statut d ‘«infrastructure» aiderait les promoteurs à obtenir divers avantages, y compris ceux mentionnés ci-dessus, et cela faciliterait également l’aspect très difficile de la collecte de fonds pour des projets.

(ii) Mise en commun des terres: Il est considéré comme une alternative à l’acquisition de terres en vertu de la loi de 2013 sur le droit à une compensation équitable et à la transparence dans l’acquisition, la réhabilitation et la réinstallation des terres, ce qui est plus avantageux pour un propriétaire foncier et moins coûteux pour un promoteur. Il y a moins de résistance parmi les propriétaires fonciers à la mise en commun des terres, car les propriétaires ne sont pas forcés de céder leurs terres, mais ils mettent volontairement en commun leur terre qui est ensuite transformée en un grand lopin de terre contigu. Par conséquent, le gouvernement pourrait envisager d’encourager davantage la mise en commun des terres pour les promoteurs par le biais de réformes dans les domaines permettant un ratio de surface de plancher plus élevé pour le développement sur des terrains mis en commun. En outre, des clarifications concernant les implications fiscales et l’applicabilité du droit de timbre pour la mise en commun des terres devraient être données.

(iii) Rationalisation de la procédure d’obtention des approbations de bâtiment: Les processus d’obtention des approbations de construction dans chaque État de l’Inde sont différents, ce qui crée une incohérence dans l’obtention de ces approbations. Alors que des États comme le Maharashtra ont commencé à mettre en place un système de dégagement de guichet unique pour les approbations de construction, la plupart des États indiens n’ont toujours pas mis en place un tel mécanisme. En outre, un sentiment de confusion est également créé, car dans un même État, il existe plusieurs lois qui correspondent à différentes zones terrestres. Par exemple, il existe différentes législations qui s’appliquent aux terres qui sont: (i) à l’intérieur des zones des corporations municipales; et (ii) dans les zones de panchayat. Par conséquent, une seule autorité compétente et une législation générale en ce qui concerne l’octroi des agréments de construction devraient être établies, quelle que soit la zone de l’État dans laquelle le projet proposé est entrepris.

(iv) Taux du droit de timbre: La réduction des droits de timbre en ce qui concerne l’enregistrement des propriétés devrait être considérée comme un exercice à l’échelle nationale. Si certains États comme le Maharashtra, le Karnataka et le Rajasthan ont réduit les taux de droit de timbre pour certaines catégories de propriétés à enregistrer, la plupart des États de l’Inde n’ont pas tenu compte de l’avis du Secrétaire au logement et aux affaires urbaines de réduire les taux de droit de timbre pour relancer la demande dans le secteur immobilier. La relance du marché immobilier en raison de la réduction des taux de droit de timbre combinée à la faiblesse des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers a été observée dans l’État du Maharashtra.

Conclusion

Le secteur immobilier, tout en étant déjà l’un des principaux contributeurs à la croissance économique du pays et à l’emploi, a subi de terribles pertes en raison du verrouillage et de divers autres facteurs imposés par le gouvernement. Une combinaison des réformes susmentionnées, si elles sont mises en œuvre, mettra le secteur immobilier sur une voie rapide vers un boom que le secteur n’a pas connu depuis longtemps.

(Par Mrinal Kumar, associé, Shardul Amarchand Mangaldas & Co)

Avertissement: Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Des conseils spécialisés doivent être recherchés sur votre situation particulière. De plus, les opinions dans cet article sont les vues personnelles de l’auteur.

