Des réfugiés rohingyas intentent un procès de 150 milliards de dollars contre Facebook

Les réfugiés rohingyas du Myanmar poursuivent Facebook pour 150 milliards de dollars pour des allégations selon lesquelles la grande entreprise de technologie n’a pas agi de manière appropriée contre les discours de haine anti-Rohingyas qui ont alimenté ce qui allait devenir une violence intense dans le monde réel contre le groupe.

Les réfugiés rohingyas aux États-Unis et au Royaume-Uni ont déposé des poursuites similaires devant ces tribunaux, déclarant dans une plainte : « Facebook est comme un robot programmé avec une mission unique : grandir. Et la réalité indéniable est que la croissance de Facebook, alimentée par la haine, la division et la désinformation, a laissé dans son sillage des centaines de milliers de Rohingyas dévastés.

Les avocats représentant les réfugiés tenteront d’appliquer le droit international aux réclamations, car en vertu de l’article 230 (controversé) de la Communications Decency Act aux États-Unis, les sociétés Internet bénéficient d’une protection contre la responsabilité pour le contenu publié par des tiers.

La poursuite allègue que les algorithmes de Facebook ont ​​tendance à encourager « les utilisateurs sensibles à rejoindre un groupe extrémiste », créant une situation qui est « naturellement ouverte à l’exploitation par des politiciens et des régimes autocratiques ».

« En tant que telle, l’arrivée de Facebook en Birmanie a fourni exactement ce pour quoi l’armée et ses terroristes civils priaient », poursuit la plainte, qui allègue ensuite que la société « a à peine réagi et a consacré peu de ressources » pour faire face aux menaces en dépit d’être « à plusieurs reprises alerté entre 2013 et 2017 des grandes quantités de discours de haine anti-Rohingya et de désinformation sur son système.

La poursuite s’appuie sur le témoignage plus tôt cette année de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen, qui a déclaré à plusieurs panels du Congrès qu’ici, l’ancien employeur « attise la violence ethnique » dans des régions situées au-delà des États-Unis

« Ce que nous avons vu au Myanmar et que nous voyons maintenant en Éthiopie ne sont que les premiers chapitres d’une histoire si terrifiante que personne ne veut en lire la fin », a-t-elle déclaré, affirmant que le géant de la technologie comprend les changements à apporter. rendre les plateformes en ligne plus sûres, mais a échoué à plusieurs reprises à les rendre.

La Cour pénale internationale enquête actuellement sur la question de savoir si l’armée birmane a commis des crimes de guerre à grande échelle contre la population rohingya. Il y a plusieurs années, entre 600 000 et 1 million de Rohingyas ont été déplacés de force du Myanmar – la plupart ont fui vers le Bangladesh voisin, bien qu’il y ait des poches de réfugiés dans plusieurs pays occidentaux.

En 2018, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et la directrice de l’exploitation Sheryl Sandberg ont publié une déclaration selon laquelle une commission indépendante avait constaté que l’entreprise n’avait pas fait assez pour s’assurer que la plate-forme n’était pas utilisée à l’échelle mondiale pour « fomenter la division et inciter à la violence hors ligne ».