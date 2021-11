des régimes alimentaires réalistes pour rejoindre le Climate Summit et perdre du poids tout en prenant soin de sa santé

11/07/2021 à 08:36 CET

À l’heure actuelle, les maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires & mldr;) sont la principale cause de décès chez l’homme. Au point que les données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que 71% de tous les décès qui surviennent dans le monde sont dus à cette cause.

Dans notre pays, l’importance de ce type de maladie est encore plus grande, puisque 9 décès sur 10 sont dus à des maladies non transmissibles.

Il existe aujourd’hui des preuves scientifiques très rigoureuses que la faible qualité de l’environnement est responsable d’une grande partie de ces maladies non transmissibles.

Notre santé dépend de la santé de la planète

Alors que le Sommet sur le climat se tient à Glasgow, que les scientifiques concernés ont décrit comme « la dernière chance de nous sauver nous-mêmes & rdquor;, les approches se multiplient qui posent que la détérioration causée par l’homme sur la Terre n’est pas seulement un problème environnemental, mais aussi C’est aussi le plus gros problème de santé publique auquel nous avons été confrontés dans notre histoire.

Notre santé dépend en grande partie de la santé de la planète.

Ces dernières années, les inquiétudes suscitées par les problèmes liés au changement climatique et à la détérioration de l’environnement se sont accrues.

La situation environnementale catastrophique est un problème à l’échelle planétaire dont nous avons tous une part de responsabilité.

Et c’est pourquoi de plus en plus de gens exigent que les politiciens trouvent des solutions à ces problèmes.

Mais eux, pour éviter leur énorme responsabilité dans la situation actuelle, les gouvernements et les entreprises attribuent la catastrophe environnementale au comportement individuel.

C’est la raison pour laquelle les administrations lancent des messages comme « les gens devraient moins utiliser la voiture & rdquor; ou « il faut économiser plus d’eau & rdquor ;.

Faire des choses, mais les rendre utiles

La réaction des gens est bonne dans un pourcentage élevé, et nombreux sont ceux qui sont engagés dans une série d’efforts personnels (du recyclage des ordures à l’achat de préférence de produits durables) visant à atténuer cette dégradation de l’environnement.

Nous sommes pleins d’efforts bien intentionnés, mais la réalité est qu’ils s’avèrent souvent très inefficaces.

La connaissance est la clé pour contribuer efficacement à la résolution du problème.

Et nous, chacun de nous, pouvons changer certaines de nos coutumes de telle sorte qu’en même temps que nous atténue la détérioration de l’environnement, nous augmentions considérablement notre santé et notre qualité de vie.

Même dans quelque chose d’aussi simple que la nourriture.

La nourriture est la clé, dans un double sens

L’alimentation joue un rôle clé entre la santé de la population et la durabilité de l’environnement.

Au cours des 50 dernières années, les changements d’alimentation ont fortement augmenté la consommation d’aliments ultra-transformés, riches en calories, à forte teneur en sel, sucres et graisses saturées.

Une longue série d’études a trouvé une association significative entre ces régimes alimentaires malsains, la dégradation de l’environnement et l’augmentation des maladies non transmissibles.

– Comme on le sait, les régimes alimentaires malsains ont contribué à ce que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 2 et l’obésité deviennent une crise mondiale de santé publique, augmentant considérablement la mortalité précoce.

– Tout aussi vrai, quoique moins connu, est que ce changement d’alimentation a fortement accentué la dégradation de l’environnement, principalement du fait de la production de gaz à effet de serre, de la dégradation et de l’eutrophisation des eaux et de la contamination des sols.

En fin de compte, les pratiques agro-pastorales et industrielles nécessaires à l’humanité pour consommer ces régimes alimentaires malsains ont un impact environnemental énorme.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Producir los productos de estas dietas emitió alrededor del 25% de todos los gases de efecto invernadero, empleó el 70% del agua dulce que consume la humanidad, fue la principal causa de la deforestación y tuvo un fuerte impacto ambiental sobre un tercio de la superficie De la terre.

L’alimentation, qui peut et doit être un outil essentiel pour optimiser la santé humaine et la durabilité environnementale, menace aujourd’hui notre santé et celle de la planète.

Prendre conscience de l’ampleur du problème.

Une série de scientifiques de premier plan de 16 pays ont formé la Commission EAT-Lancet, dans le but de « guider une transformation urgente dans la façon dont nous mangeons et produisons des aliments, afin de créer un système alimentaire sain et durable pour les personnes et la planète & rdquor ;.

Les conclusions de sa première analyse sont sombres.

Pour l’humanité dans son ensemble, les régimes alimentaires malsains ont aujourd’hui des effets sur la santé bien pires (à la fois en termes de morbidité et de mortalité) que la somme des conséquences négatives des drogues, de l’alcool et du tabac réunis.

Pour l’environnement, se procurer les produits de notre alimentation malsaine est l’une des principales raisons qui contribuent au réchauffement climatique, à la déforestation, à la contamination des sols, à l’eutrophisation de l’eau et à la perte de biodiversité.

À la recherche d’une alternative, la commission a réussi à établir un groupe de régimes alimentaires sains, les régimes EAT-Lancet, qui maximiseraient à la fois la santé humaine et la durabilité des systèmes alimentaires.

Améliorer notre santé et l’environnement grâce à l’alimentation.

Une étude prospective rigoureuse dans divers pays européens sur 14 ans et avec 400 000 participants, a montré que jusqu’à 63% des décès et 39% des cancers pouvaient être évités en utilisant une alimentation saine de type EAT-Lancet.

Ces régimes, en plus, permettraient de faire vivre une population de dix milliards d’êtres humains de manière durable.

Comment ont-ils fait ?

En premier lieu, pour l’élaboration de ces régimes alimentaires, nos caractéristiques biologiques ont été prises en compte.

Nous ne pouvons pas oublier que manger de la viande au cours de l’évolution était l’une des principales raisons qui ont fait de nous des humains.

Les espèces d’australopithèques (comme A. afarensis) qui consommaient des protéines d’origine animale (viande, œufs) sont nos ancêtres, qui ont évolué en humains (espèces du genre Homo).

En revanche, les espèces d’Australopithecus (comme A. boisei) qui ne consommaient que des aliments d’origine végétale ont fini par disparaître.

Notre système digestif est carnivore

La digestion des légumes est très difficile, car leurs cellules ont des parois cellulosiques.

C’est pourquoi les systèmes digestifs des animaux qui se nourrissent exclusivement de plantes se caractérisent par des estomacs polycavitaires, typiques des ruminants, (tels que les vaches, les moutons, les chèvres, les antilopes, les cerfs) ou par la présence de gros caecum dans les intestins épais. (comme les chevaux).

Dans ceux-ci, la cellulose est digérée à l’aide d’un groupe complexe de micro-organismes qui y vivent.

Mais nos systèmes digestifs sont carnivores et nous n’avons aucune de ces adaptations typiques des herbivores.

C’est pourquoi nous avons besoin de protéines d’origine animale (lait, œufs et viande) surtout dans notre enfance.

Des centaines d’articles scientifiques ont prouvé à l’infini que les enfants qui mangent de la viande sont plus grands, plus intelligents et en meilleure santé que ceux qui n’en mangent pas.

Mais produire de la viande est un problème

C’est une réalité incontestable que la production de viande est beaucoup plus inefficace sur le plan énergétique que la production de céréales.

Pendant la saison d’engraissement, un veau gagnera environ un kilo pour 5 kilos de céréales qu’il consomme. Et pendant ce temps, il dégagera du CO2 et du méthane, et polluera beaucoup d’eau.

Un kilo de blé apporte une énergie de 3 500 Kcal. Alors qu’un kilo de bœuf n’apporte que 1200 Kcal. Donc, pour chaque calorie que je reçois du bœuf, j’ai dépensé près de 15 calories de céréales pour l’obtenir.

Et avec le poisson, le bilan énergétique est bien pire.

En plus de tout cela, une personne qui mange l’un des régimes alimentaires malsains actuels obtiendra une bonne partie des calories dont elle a besoin de :

– Produits ultra-transformés (tels que de nombreux types de saucisses, charcuteries, hamburgers, pâtisseries industrielles, etc.) à haute teneur en graisses saturées d’origine animale, sel, sucres & mldr;

Une alimentation qui nuit à notre santé tout en ayant un bilan énergétique terrible, générant un impact environnemental énorme.

Régimes réalistes : maximiser la santé tout en respectant l’environnement

Les régimes EAT-Lancet ont en premier lieu l’objectif de maximiser la santé humaine, et par conséquent ils envisagent que, bien que cela soit coûteux pour l’environnement, nous consommons toutes les protéines animales nécessaires pour maximiser notre santé et notre bien-être.

Mais ces régimes tentent aussi de minimiser l’impact environnemental, et c’est pourquoi avec eux nous obtenons une bonne partie de notre énergie directement à partir des légumes, qui nous fournissent également une multitude de vitamines et d’oligo-éléments qui nous sont nécessaires.

En réalité, le secret des régimes EAT-Lancet est qu’ils ne font rien de plus que de suivre le régime auquel les humains se sont adaptés depuis des millénaires.

Ainsi le régime EAT-Lancet pour un être humain adulte indique que nous devrions manger approximativement (de la plus grande à la plus petite quantité) :

1) légumes et fruits

2) céréales

3) légumineuses et noix

4) huiles végétales insaturées (comme l’huile d’olive)

5) produits laitiers, œufs et viande

6) légumes riches en amidon (pommes de terre, patates douces)

7) sucres ajoutés

Dans le tableau suivant, nous pouvons trouver la manière de suivre une alimentation saine basée sur des systèmes alimentaires durables.

Les quantités sont indiquées pour un régime de 2500 Kcal par jour.

Conservez ce tableau, car pour votre santé et pour la santé de la planète, cela vaut la peine de vous encourager à le suivre.