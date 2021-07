Des réglementations strictes peuvent faire reculer le commerce électronique indien

Les régulateurs ne doivent jamais être influencés par la météo du jour mais inévitablement par le climat de l’époque.

Par Shikhar Sachan

Adam Smith a décrit la « main invisible » comme un mécanisme d’autocorrection qui maintient les marchés libres et concurrentiels sous contrôle et fait avancer l’intérêt de la société dans son ensemble. Alors que Smith avait raison sur les marchés libres générant une prospérité sans précédent, il avait très certainement tort sur la nature autocorrectrice des marchés. D’où la nécessité d’une réglementation pour rétablir l’équilibre et assurer la santé des marchés. Non seulement assurer un avenir équitable, mais comprendre l’évolution des modes de consommation et faire progresser les changements qui sont souhaitables devraient être les principes directeurs de toute réglementation. Bien que les dispositions ambiguës des réglementations sur le commerce électronique récemment publiées aient été longuement discutées, le document de politique n’est qu’un début et verra de nombreuses mises à jour.

C’est dans ce contexte que revisiter certains récits devient crucial. Que vont devenir nos humbles magasins kirana ? Il faut voir la montée et la chute des entreprises dans le contexte plus large des changements de paysage et pas simplement à la suite d’erreurs stratégiques ou de la concurrence qui prend le dessus sur elles. Les progrès technologiques et les changements culturels sont des forces impossibles à surmonter. Changer fondamentalement votre entreprise est le seul moyen de survivre, et c’est l’une des choses les plus difficiles à faire. Aucune stratégie, aucune réglementation ne peut sauver une idée dont le temps est écoulé. Votre magasin local de location de films, vos studios photo et vos câblo-opérateurs n’existent plus car ils ont été perturbés. De tels changements sont souhaitables.

Le cas des magasins Kirana est unique. Leur avantage de localisation, qui a favorisé les visites sans rendez-vous et donc les ventes, s’est affaibli avec l’avènement des services d’achat en ligne et de livraison à domicile. Les magasins qui ne font pas d’efforts pour augmenter leurs ventes se convertiront en entrepôts. Pour être honnête, ce sont déjà des entrepôts, juste des espaces de stockage. Ceux qui investissent dans l’établissement de relations avec la communauté des consommateurs, la compréhension de leurs besoins spécifiques, l’accélération de leurs livraisons et la mise en place de facilités de crédit se portent mieux que jamais. Pendant la pandémie, lorsque les acteurs du commerce électronique n’étaient pas fiables, ces magasins sont allés au-delà de leur devoir pour aider leurs clients. Cela prouve leur utilité et leur capacité à utiliser leur avantage de localisation. La plupart des magasins kirana ont su tirer parti des changements de paysage.

Premièrement, ils se sont associés à de grandes entreprises de commerce électronique pour augmenter leurs ventes. De tels partenariats signifient moins de marge par vente mais plus de volume et un chiffre d’affaires plus élevé dans l’ensemble. Deuxièmement, ils ont utilisé de nouveaux services comme Khatabook pour la numérisation, Dunzo pour la livraison et divers autres pour résoudre leurs problèmes financiers. Troisièmement, des services comme ApnaKlub qui permettent une meilleure découverte des prix et des marges pour les magasins de détail. On pourrait soutenir que c’est la « main invisible » en jeu. Goliath est contré par les efforts collectifs de Davids locaux et décentralisés s’appuyant sur la technologie construite par les startups.

Il y a une question autour des tendances monopolistiques des grands acteurs, notamment à la lumière du fait qu’il y a une diminution des nouvelles entreprises physiques et que les nouveaux établissements sont de plus en plus fournis par les entreprises existantes ouvrant de nouveaux emplacements. Dans toute l’Inde, il y a suffisamment de concurrence – des entreprises multinationales comme Amazon et Walmart ; des startups locales comme Flipkart, Snapdeal, Paytm ; et maintenant des sociétés comme Tata et Reliance font partie du jeu. Des réglementations visant à promouvoir une saine concurrence entre elles seront dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. La diminution des nouvelles entreprises physiques est peut-être contrebalancée par l’augmentation des entreprises en ligne d’abord, qui ont été accélérées par les plateformes de commerce électronique car elles permettent la découverte, la vente et la livraison à l’échelle nationale de produits destinés à des publics de niche.

Ouvrir des magasins hors ligne aurait été plus risqué pour ces nouveaux entrepreneurs. Nous assistons également à la montée de l’économie de la passion et des concerts. La plupart des créateurs gagnent en tant qu’individus, et non en tant qu’entreprises, via diverses plateformes de création. Lorsque les entreprises se développent, elles améliorent la qualité de vie de leurs clients et créent des emplois de qualité à tous les niveaux pour la communauté locale. De telles entreprises placent la barre plus haut pour les nouveaux arrivants, et pourquoi cela ne serait-il pas le cas ? L’entrepreneuriat ne consiste pas à enregistrer une entreprise, il s’agit de la faire fonctionner malgré des chances étonnantes. Tout récit qui appelle à des réglementations excessives fait plus de mal que de bien. La croissance par des moyens légitimes devrait être la bienvenue.

Il semble également y avoir un certain malentendu sur le fonctionnement du capital moderne, en particulier avec l’étiquetage des entreprises de commerce électronique comme «étrangères» ou «locales» pour répondre à des intérêts particuliers. Le capital n’est qu’une petite pièce dans l’ensemble du puzzle de l’entreprise. Il peut changer de mains à tout moment. Fondamentalement, ces entreprises sont aussi indiennes qu’elles pourraient l’être. Le leadership supérieur est indien, la prise de décision appartient aux Indiens, ils construisent en Inde, pour l’Inde et le monde, ils paient des impôts en Inde, ils feront une introduction en bourse en Inde et fusionneront avec une entité indienne à condition que ce soit la meilleure offre sur la table.

Notre écosystème domestique n’est pas développé pour accompagner les entreprises disposant de ce type de capital développement. D’où notre dépendance à l’égard des fonds étrangers. Dans les années à venir, nous verrons l’émergence de fonds domestiques avec l’appétit pour le risque et la compétence souhaités. D’ici là, nous ne pouvons pas laisser nos entrepreneurs et notre écosystème souffrir. Nous sommes habitués à considérer les grandes entreprises comme des opportunistes, tuant toutes les petites entreprises qui entravent leurs plans de maximisation des bénéfices. Mais nous avons tendance à oublier l’impact positif qu’elles créent sur notre société et notre économie. Notre bataille principale devrait être contre les capitalistes de copinage – ceux qui sont main dans la main avec le gouvernement et les fraudeurs fiscaux, et non contre les entreprises respectant la loi du pays. Les régulateurs ne doivent jamais être influencés par la météo du jour mais inévitablement par le climat de l’époque.

Il est souhaitable de fournir un filet de sécurité aux petites entreprises car elles n’ont aucun moyen de comprendre et de répondre aux menaces auxquelles elles sont confrontées. Comment les former pour qu’ils puissent surfer sur la vague ? Comment accélérer la numérisation ? Comment les déplacer vers d’autres avenues bien rémunérées ? Répondre à ces questions, et non à une réglementation excessive, sera dans le meilleur intérêt des marchés et de la société.

(L’auteur est co-fondateur d’Habitat et un investisseur providentiel. Les opinions exprimées sont personnelles.)

