Des règles de verrouillage COVID plus strictes en vigueur dans certaines parties du Royaume-Uni

De nouvelles restrictions plus strictes sont entrées en vigueur dimanche au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord en vertu de pouvoirs délégués dans le but de freiner l’augmentation des cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson et son cabinet devraient examiner lundi les dernières données et conseils d’experts pour décider si de nouvelles restrictions doivent également être introduites pour l’Angleterre. La région est actuellement sous les mesures du Plan B, qui appellent au travail à domicile, des masques obligatoires et des certificats de vaccination COVID-19 pour l’entrée dans les grands sites

Pendant ce temps, au Pays de Galles, les boîtes de nuit fermeront à partir de dimanche et un maximum de six personnes seront autorisées à se réunir dans les pubs, les restaurants et les cinémas. Jusqu’à 30 personnes seront autorisées lors des événements en salle, tandis que lors des événements en extérieur, la limite est de 50.

En Écosse, une distance sociale d’un mètre sera désormais requise lors des grands événements et la participation sera limitée à 100 personnes lors des événements en salle où les gens sont debout, ou 200 pour les événements assis à l’intérieur. Pour les événements extérieurs, la limite est de 500 personnes. A partir de lundi, les discothèques seront obligées de fermer pendant trois semaines, le service à table sera obligatoire dans les établissements où l’on sert de l’alcool et la règle du mètre s’appliquera aux établissements d’accueil et de loisirs.

L’Irlande du Nord a également fermé des boîtes de nuit, tandis que les événements debout et la danse en salle seront interdits. A partir de lundi, une limite de six personnes ou 10 personnes d’un même foyer sera autorisée dans les lieux d’accueil intérieurs. Les enfants ne seront pas comptés dans le total et les mariages ou les célébrations de partenariat civil seront exonérés.

Les chiffres quotidiens des coronavirus ne sont pas signalés au cours du week-end de Noël et du lendemain de Noël, mais vendredi a vu un autre sommet de 122 186 cas au Royaume-Uni. L’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a estimé « à l’aide de son programme de tests aléatoires hebdomadaires » que jusqu’à 1,74 million de personnes, soit une sur 35, avaient un coronavirus il y a sept jours.

Pendant ce temps, le ‘Sunday Telegraph’ rapporte que l’un des plus hauts conseillers en santé de Grande-Bretagne a été accusé d’avoir diffusé des « données douteuses » qui ont gonflé le risque potentiel de la variante Omicron de COVID-19. Le Dr Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), aurait été à l’origine d’une affirmation contestée du secrétaire à la Santé Sajid Javid selon laquelle il existe généralement un décalage de 17 jours entre les patients infectés et nécessitant une hospitalisation. Cependant, des experts indépendants ont souligné les données de l’ONS, qui suggéraient un délai moyen de neuf ou 10 jours.

« Les restrictions COVID nuisent à la vie, aux moyens de subsistance et au bien-être mental des gens. Il est donc très important que le débat à leur sujet soit basé sur des données solides, a déclaré le député du Parti conservateur Mark Harper, président du groupe anti-confinement Covid Recovery.

«De sérieuses questions doivent être posées si les conseillers principaux en santé fournissent aux ministres des chiffres trompeurs et ne les corrigent pas dans les plus brefs délais. Les ministres ont également la responsabilité de poser des questions détaillées pour s’assurer qu’ils n’utilisent pas de données douteuses. Nous pouvons faire mieux que cela », a-t-il déclaré.

Johnson devrait faire face à une résistance substantielle de la part de son propre parti conservateur concernant des restrictions de verrouillage supplémentaires pour l’Angleterre, étant donné que 100 députés conservateurs s’étaient déjà rebellés contre les mesures moins strictes du plan B à la Chambre des communes plus tôt ce mois-ci.

