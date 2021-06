Des règles du jeu équitables à mettre en place pour les fournisseurs Samsung et Apple

Samsung, ayant touché le plafond, obtiendrait ainsi Rs 900 crore (6% de Rs 15 000 crore) comme incitation pour FY21.

Le gouvernement créera des règles du jeu équitables entre les fabricants de smartphones qui ont atteint leur objectif de vente de la première année (FY21) et ceux qui ne l’ont pas fait et ont donc besoin d’une prolongation d’un an pour bénéficier d’incitations financières dans le cadre du programme d’incitations liées à la production. Des sources officielles ont déclaré que l’année de base pour laquelle l’investissement et l’objectif de ventes supplémentaires seraient calculés resterait la même pour toutes les entreprises.

Étant donné que le gouvernement envisage d’étendre la durée du régime PLI à six ans au lieu des cinq actuels, les deux groupes de fabricants auraient la possibilité de choisir l’une des cinq années au cours de la durée de six ans pour atteindre les objectifs et réclamer des incitations financières.

Par exemple, le fabricant sud-coréen Samsung Electronics, qui a atteint les objectifs pour la première année, peut réclamer des incitations sur les ventes supplémentaires au cours de l’année de base, c’est-à-dire l’exercice 20. Le seuil pour se qualifier pour l’incitation était des ventes supplémentaires de Rs 4 000 crore et le maximum était de Rs 15 000 crore. Samsung, ayant touché le plafond, obtiendrait ainsi Rs 900 crore (6% de Rs 15 000 crore) comme incitation pour FY21.

Pour d’autres comme les fabricants sous contrat d’Apple – Foxconn, Rising Star et Wistron – qui n’ont pas été en mesure d’atteindre l’objectif, l’exercice 21 serait traité comme une année zéro. Mais pour réclamer l’incitatif au cours de l’exercice 22, ces fabricants doivent atteindre un objectif de vente supplémentaire basé sur les chiffres de l’exercice 20. Mais pour Samsung, les objectifs FY22 doubleront car ce sera la deuxième année de l’entreprise.

C’est ici que le gouvernement doit créer des règles du jeu équitables entre les autres et Samsung afin que ce dernier ne soit pas confronté à des objectifs plus stricts malgré avoir atteint les chiffres de la première année. Les responsables ont déclaré que Samsung aurait donc la possibilité de désigner l’année au cours de laquelle il n’est pas en mesure d’atteindre l’objectif et de réclamer les avantages l’année prochaine. Par exemple, son objectif pour l’exercice 22 serait plus élevé que les autres. Dans le cas où il n’est pas en mesure de les atteindre au cours de l’année, il peut déclarer l’année zéro et en FY23, ses objectifs seraient similaires à ceux des autres.

Pour réclamer des incitations, les entreprises mondiales doivent réaliser des ventes supplémentaires minimales de Rs 4 000 crore la première année, Rs 8 000 crore la deuxième année, Rs 15 000 la troisième année, Rs 20 000 crore la quatrième année et Rs 25 000 crore la cinquième année. Pour les entreprises locales, les objectifs de vente supplémentaires sont de Rs 500 crore la première année, Rs 1 000 crore la deuxième année, Rs 2 000 crore la troisième année, Rs 3 500 crore la quatrième année et Rs 5 000 crore la cinquième année.

Comme on le sait, la dépense totale pour le smartphone PLI est de Rs 40 951 crore et l’incitation varie entre 4 et 6% par an. Le programme PLI a fixé des objectifs différents pour les fabricants étrangers comme Apple et Samsung et les acteurs indiens comme Lava et Micromax. Au cours de la première année – FY21 – les joueurs étrangers devaient faire un investissement de Rs 250 crore et fabriquer des biens d’une valeur de Rs 4000 crore de plus que l’année précédente. Les téléphones fabriqués par des joueurs étrangers devraient avoir une valeur facturée de plus de Rs 15 000. Dans le cas des joueurs indiens, l’objectif d’investissement est de Rs 50 crore et ils devaient fabriquer des téléphones d’une valeur de Rs 500 crore la première année.

