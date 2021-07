Des règles du jeu équitables : les acteurs du commerce électronique cherchent à clarifier le projet de nouvelles règles

Les entreprises de commerce électronique font généralement des représentations auprès du gouvernement par l’intermédiaire d’organismes industriels variés.

Un groupe d’acteurs du commerce électronique a informé le gouvernement que le projet de nouvelles règles sur le commerce électronique ne parvenait pas à établir des règles du jeu équitables entre la vente au détail en ligne et hors ligne et que de nombreuses clauses proposées s’étendent au-delà du domaine de la loi sur la protection des consommateurs (CPA). Les soumissions qui font partie d’une déclaration écrite faite via l’organisme industriel IAMAI (Internet and Mobile Association of India) ont déclaré mercredi que les amendements, s’ils sont finalisés, augmenteront également considérablement le fardeau de la conformité des MPME et des startups qui fournissent des services au commerce électronique. entreprises.

Les commentaires ont été faits en réponse aux contributions des parties prenantes recherchées par le ministère de la consommation qui a publié les règles. Le délai prolongé pour soumettre le même a pris fin le 21 juillet.

Les entreprises de commerce électronique font généralement des représentations auprès du gouvernement par l’intermédiaire d’organismes industriels variés. FE a examiné une copie du dossier soumis par IAMAI qui compte Amazon, Flipkart et Paytm parmi ses membres. On a appris que d’autres associations industrielles comme Ficci, CII enverront également leurs contributions.

« … dans leur forme actuelle, les modifications visent à réglementer les aspects du secteur du commerce électronique qui n’ont aucune incidence sur les intérêts des consommateurs et, ce faisant, pourraient avoir un impact négatif sur les intérêts des consommateurs. Les modifications incluent également de nombreux éléments du commerce électronique Platform to Business (P2B) et Business to Business (B2B) qui dépassent le cadre de la loi mère sur la protection des consommateurs (CPA) », a déclaré la représentation de l’IAMAI. L’association a recommandé que les règles de protection des consommateurs (commerce électronique) se concentrent uniquement sur les aspects liés à la protection des droits et des intérêts des consommateurs ou empêchent les pratiques commerciales déloyales comme spécifié dans la CPA. Le cadre de protection des consommateurs ne devrait pas chercher à faire entrer dans son champ d’application le droit de la concurrence ou le droit de la métrologie légale.

La communication indiquait que les activités telles que les ventes croisées et les ventes flash sont toutes librement répandues dans le secteur du commerce hors ligne, mais qu’elles sont censées être restreintes en vertu de ces modifications. “C’est le même consommateur qui achète en ligne et hors ligne, donc le même ensemble de règles devrait s’appliquer aux deux canaux”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne en particulier la clause relative à la vente croisée, il a été souligné que les modifications ne précisent pas quels biens et services peuvent constituer un achat connexe ou adjacent. « En outre, l’objectif de tout vendeur sur une plate-forme de commerce électronique (comme c’est également le cas en mode hors connexion) est la maximisation des revenus, d’où la définition selon laquelle les ventes croisées menées dans le but de maximiser les revenus est vague et arbitraire… Cette disposition marche également sur la portée prévue par la Loi sur les technologies de l’information en exigeant des conformités d’affichage supplémentaires.

Les entreprises souhaitent également plus de clarté sur les ventes flash. Ils ont fait valoir qu’une meilleure compréhension est nécessaire sur ce que signifient les expressions « prix considérablement réduits », « des rabais importants » et « interception frauduleuse du cours normal des affaires ». La décision de restreindre les ventes flash, ont-ils suggéré, va à l’encontre du thème du CPA, car offrir des prix réduits et des remises aux clients est conforme à l’esprit de la loi.

Les entreprises ont en outre demandé un examen des interdictions proposées concernant les entreprises associées et les parties liées. “Une disposition similaire n’est pas applicable aux magasins de brique et de mortier, comme il n’est pas interdit à une entité de centre commercial de louer des espaces à des entités liées”, ont-ils déclaré.

Le document de 20 pages a souligné l’impact de diverses autres clauses, notamment l’élargissement de la définition de l’entité de commerce électronique, l’enregistrement auprès du DPIIT, le mécanisme de responsabilité de secours et le partage des données.

Des experts avaient précédemment déclaré que le nouveau projet de règles sur le commerce électronique pouvait potentiellement freiner la croissance des entreprises des entreprises, car les modifications proposées tentent de limiter les remises importantes, de restreindre l’expansion des marques de distributeur, stratégies sur lesquelles les entreprises misent souvent pour attirer davantage d’utilisateurs. Le secteur du commerce électronique s’est considérablement développé au milieu de la pandémie alors que la demande d’achats en ligne a explosé. Les analystes de Goldman Sachs estiment que le commerce électronique indien atteindra 112 milliards de dollars de GMV (valeur brute des marchandises) d’ici l’exercice 25, avec un TCAC de 29 % sur l’exercice 20-25.

