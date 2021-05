“Des règles étanches pour empêcher l’entrée dérobée des promoteurs pourraient s’avérer futiles pour l’objectif du programme Pre-Pack”

Le programme a été notifié avec l’idée qu’il est de la prérogative des MPME de disposer d’un mécanisme alternatif de résolution de la dette compte tenu de leur nature unique de marchés informels.

Le nouveau programme de résolutions d’insolvabilité pré-emballées pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Inde a peut-être été introduit pour réduire le stress induit par Covid auquel sont confrontées les petites entreprises très importantes et en cas de défaut de Rs 10 Lakh ou plus. , le processus peut être déclenché par une entreprise débitrice/société en difficulté après avoir obtenu l’approbation de 66 % des prêteurs indépendants. Un plan de résolution de base doit être approuvé par 66 pour cent des prêteurs avant le lancement officiel du processus avec le Tribunal national du droit des sociétés, qui doit être fait dans les 90 jours suivant l’approbation susmentionnée. Par la suite, le tribunal doit dans un délai de 30 jours approuver ou rejeter le plan, et seulement dans les cas critiques de gestion défavorable par les promoteurs, les règles prévoient l’ordonnance de liquidation directement.

Obstacles opérationnels

Le professionnel de la résolution peut demander l’acquisition de la gestion de la société en vertu de la résolution entre ses mains même si l’ensemble du système est prédominé par une approche centrée sur le débiteur et qu’un tel événement n’est déclenché que dans des circonstances exceptionnelles, cependant, cela peut toujours être un frein pour les MPME . Des efforts gigantesques sont nécessaires pour bénéficier du programme et tous pourraient devenir redondants car le plan de résolution, même après avoir obtenu les doubles approbations des créanciers, est soumis aux approbations finales. Cette faille nécessite une correction immédiate pour encourager la participation des MPME.

Objectif non atteint objectivement

Le programme a été notifié avec l’idée qu’il est de la prérogative des MPME de disposer d’un mécanisme alternatif de résolution de la dette compte tenu de leur nature unique de marchés informels. Mais, l’analyse révélerait que les règles étanches encadrées pour empêcher l’entrée dérobée des promoteurs pourraient même s’avérer futiles pour cet objectif même pour les MPME car les promoteurs au nom de la restructuration ou de la résolution sont confrontés au risque constant de perdre leur entité qu’ils ont nourrissant depuis des années. Cette peur pourrait empêcher les promoteurs de se prévaloir de ce cours ou d’une résolution pré-emballée qui pourrait simplement emballer leur personnage dans leur entité pour toujours. En outre, les dispositions relatives à la dilution des capitaux propres présentent un danger de perte de contrôle de la gestion existante aux mains des créanciers, ce qui n’est pas une caractéristique si frappante du cadre.

Souligner les stressés

Le régime ne parvient pas à établir une stratégie pour la véritable détresse financière, car une portée limitée est prévue pour la restructuration avec les créanciers financiers, qui comprennent principalement des banques et des institutions financières. Le plan de résolution est mandaté pour n’avoir aucune position pour la dépréciation des créanciers opérationnels tels que les fournisseurs de biens et de services et, par conséquent, dans chaque situation de détresse, la MPME est tenue de régler les cotisations de ces créanciers. Malheureusement, les cotisations gouvernementales ont également été impliquées dans le régime des bénéficiaires. Peu d’exemptions à la liste pourraient augmenter l’intérêt des promoteurs envers le régime. En outre, les créanciers aux présentes sont libres d’initier le processus traditionnel de résolution de l’insolvabilité à tout moment pendant le régime, malgré le fait que le Swiss Challenge a été suffisamment intégré pour assurer la maximisation de la valeur de l’entité.

Barres inefficaces

De plus, la barre traditionnelle et spécifique de déchéance de l’article 29A du Code de l’insolvabilité et de la faillite est malheureusement rafistolé sur le cadre actuel qui pourrait bien étouffer ce recours alternatif avec toute sa vigueur. Il est impératif de noter que des assouplissements spécifiques pour les promoteurs de MPME qui sont déclarés en tant que défaillants volontaires auraient pu être découpés ici pour les rendre éligibles en tant que demandeurs de résolution. Cette décision aurait pu être une véritable pause pour ces promoteurs qui ont été imprudemment classés comme des défaillants délibérés par les banques en ces temps stressants. Il convient de mentionner ici que les banquiers indiens n’hésitent jamais à déclarer de telles classifications par défaut délibérées sans réfléchir aux problèmes conséquents profondément enracinés auxquels ils pourraient être confrontés.

Pré-packs vs autres schémas

Les raisons mentionnées ci-dessus constitueraient un bon motif pour inciter les MPME déjà stressées à rechercher d’autres options viables de restructuration financière qui existent dans l’économie indienne. Cela inclut les récentes circulaires et politiques de la RBI (Resolution Framework 2.0 ou 1.0) et les programmes de règlement unique, etc. pourraient s’avérer être un meilleur sauvetage d’entreprise par rapport à celui-ci. Les autres programmes sont cependant limités dans leur nature ou leur portée, mais le type d’incertitude de contrôle qui est exposé ici découragerait certainement les promoteurs des MPME.

Conclusion

Le volksgeist du cadre suggère que les promoteurs ne peuvent pas avoir une table rase et puisque leur identité est entachée de suspicion, les freins et contrepoids du cadre ont rendu l’esprit du régime infructueux. Cette décision aurait pu être beaucoup plus audacieuse avec plus d’inclusions ou d’assouplissements pour garder intacte l’intention initiale du débiteur-exploitant. Étant donné que la vigne suggère également que le champ d’application du régime peut ensuite être étendu aux conglomérats, on peut donc présumer que toutes ces anomalies apparaîtraient naturellement et que la version mûrie du cadre pourrait contribuer au succès du régime d’insolvabilité indien.

Anjali Jain est l’associée du cabinet d’avocats Areness. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

