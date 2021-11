Des remèdes naturels, faciles et pas chers pour que le froid ne nous rende pas amer de nos jours

18/11/2021 à 11h50 CET

Cette semaine, les thermomètres de presque toute la péninsule descendront en dessous de la 20 degrés pendant la journée, et les températures nocturnes chuteront en dessous de 10 degrés.

C’est une situation tout à fait normale en ce moment, tout comme le fait que le moment est venu d’essayer de couper les rhumes et d’empêcher qu’ils nous envahissent.

Car les changements de température ces jours-ci finissent par faire des ravages. Et si le froid n’est pas une maladie grave, il est inconfortable, désagréable et parfois même handicapant.

Donc, à cette date, la meilleure chose est prendre certaines précautions pour éviter, dans la mesure du possible, d’attraper un rhume.

Faire comprendre, car cela génère parfois de la confusion, que rhume et rhume sont deux mots qui font référence au même épisode d’obstruction nasale, d’augmentation de mucus et d’augmentation de la toux.

Comment le rhume se propage

Pas moins de 200 virus sont à l’origine du fait que la majorité des citoyens finissent par attraper un rhume. Et la plupart d’entre eux appartiennent à la famille des rhinovirus.

Quant à la propagation du rhume, rien que nous ne sachions par cœur.

L’infection se transmet par les sécrétions des voies respiratoires qui sont expulsées dans l’air par la toux ou les éternuements, ainsi que par le contact avec des objets préalablement contaminés par ces sécrétions. Car il est prouvé que les mains sont un véhicule très important pour la transmission des infections respiratoires.La porte d’entrée de notre corps est généralement la bouche, le nez ou la fine couche qui recouvre les yeux (conjonctive).Chez les jeunes enfants, les infections sont déclenchées. par le partage d’objets et de jouets qui se touchent et même sucent, et par la tendance au contact direct avec les mains, le visage et la bouche.

Symptômes et traitement

Il n’est pas rare qu’un bon rhume finisse par nous compliquer beaucoup la vie :

– Cela peut nous causer fièvre, bien que la chose normale soit que ne dure pas plus de 3 jours.

– Il déclenche également problèmes de mucus et de gorge, mais ils disparaissent généralement dans une semaine.

– Le pire c’est la toux, qui présente une évolution plus compliquée et plus longue. Mais la chose normale est que sa durée n’excède pas la 2 ou 3 semaines.

Morve, qui sont la première chose qui nous touche, ils ont aussi leur évolution. Et ce qui commence comme une « eau » s’échappant par le nez, s’épaissit rapidement pour devenir un mucus blanchâtre qui devient plus tard jaune ou même verdâtre.

Mais ne vous inquiétez pas, car le changement de couleur du mucus n’est pas un signe de complication ou la nécessité d’un traitement antibiotique. C’est juste l’évolution habituelle d’un rhume.

Mesures naturelles de « combat » contre le rhume

Mesures naturelles de « combat » contre le rhumeMaintenant que nous connaissons déjà les moments où un rhume peut nous compliquer, il vaut mieux prendre des mesures qui peuvent servir à l’arrêter. Car aussi basiques soient-ils, s’ils permettent d’éviter tout inconfort, soyez les bienvenus.

1. Nous avons besoin de toute l’énergie du corps et la digestion nous enlève notre force

Si nous voulons affronter le rhume de toutes nos forces, nous devons utiliser le plus d’énergie possible. Et l’un des endroits où cette énergie est le plus dépensée est la digestion que notre corps démarre chaque fois que nous mangeons de la nourriture. Plus le plus fort.

Pour cette raison, dès les premiers symptômes, il est essentiel d’éviter au maximum cette dépense d’énergie et que le corps puisse la concentrer dans la lutte contre le rhume.

Cela n’a rien d’étrange. Nous avons tous vu des animaux malades arrêter de manger. C’est un reflet naturel et fortement recommandé.

Pour cela, les naturalistes recommandent d’éviter les aliments qui nécessitent un stress particulier sur l’estomac, comme les céréales (riz, blé & mldr;) et les graisses animales.

Une mesure plus drastique, mais également recommandée comme remède à la maison, consiste à jeûner pendant une journée, dès que nous remarquons les premiers symptômes.

Mais si cela est excessif, il peut être remplacé par un « régime mono » de fruits ou légumes pendant 24 heures. Cru, au four, en compote, en purée & mldr; comme on les aime plus, tant qu’on n’ajoute rien à la préparation. Sans sucre.

Ah ! Et il est bon de savoir, au cas où le « cuisinier » aurait une idée, que les aliments cuits sont meilleurs pour les intestins fragiles.

2.Comment renforcer le travail du foie contre les toxines ?

Lorsque les premiers symptômes d’un rhume apparaissent, il est bon de savoir que le foie est l’unité centrale de purification de notre corps.

Il est en charge du traitement des toxines, et c’est pourquoi il est essentiel d’arrêter le rhume.

Ainsi, dans ces premiers instants, il est fortement recommandé d’améliorer le travail du foie.

Et la première chose est d’utiliser une formule naturelle et très simple : appliquer de la chaleur sur la zone. Parce que cela a un effet dilatateur sur les vaisseaux sanguins qui permet un plus grand apport d’oxygène.

Il existe également deux ingrédients qui, selon les spécialistes en médecine naturelle, peuvent être d’une grande aide :

– Desmodium. Plante d’origine africaine qui contient des alcaloïdes, des flavonoïdes, des saponines et des anthocyanes. Et on lui attribue des propriétés antioxydantes, nettoyantes, anti-allergiques et anti-inflammatoires.

– Curcuma. Une espèce issue des racines de la plante qui a récemment attiré l’attention pour ses capacités antioxydantes.

3. Les huiles essentielles de Ravintsara et de Tea Tree

Ces essences végétales sont considérées par les homéopathes comme de puissants antiviraux et antibactériens.

La médecine naturelle prétend que la prise de trois gouttes mélangées à une cuillère à soupe d’huile ou de miel, le matin, le midi et le soir, aide le corps à se débarrasser des germes.

Ils peuvent même être appliqués à travers la peau, en mélangeant 10 gouttes dans une huile végétale et en massant la poitrine.

Mais attention, car il ne peut pas être mis sur la peau des bébés et il est pratique de s’assurer (avec un petit test sur le coude) qu’on n’est pas allergique.

4. Extrait de pépins de pamplemousse

Les naturalistes pensent que ce produit peut lutter efficacement contre les agents pathogènes (microbes pathogènes), en particulier ceux responsables du rhume.

Et comme tous les produits présentés ici, on le trouve en herboristerie ou en pharmacie.

La dose recommandée est de 30 gouttes le matin, le midi et le soir, mais l’homéopathe conseille, par principe de précaution, de ne pas la prendre en même temps que des antibiotiques.

Bien sûr, même dans ce cas, il serait très pratique de consulter le médecin avant de commencer toute consommation de ces remèdes naturels.

5. Vitamine C

Dans cette section, il n’est pas nécessaire de développer, car les bienfaits de la vitamine C sont bien connus, en particulier pour les rhumes.

N’oubliez pas que l’on trouve de fortes doses de vitamine C, en plus des agrumes, dans les fruits et légumes comme l’acérola (un petit fruit d’Amérique centrale, semblable à la cerise. Elle a une saveur aigre mais douce), le kiwi ou encore le persil.

6. Prévenir plutôt que guérir

Comme d’habitude, il existe des mesures préventives qui peuvent éviter même les premiers symptômes et qui se limitent à bien faire ce que nous devons toujours faire.

Passer une bonne nuit de sommeil pour que le système immunitaire puisse se reposer Suivre une alimentation équilibrée riche en vitamine C. Garder le corps suffisamment hydraté Bien aérer les pièces, même si c’est l’hiver et le froid, pour que les virus ne restent pas dans notre maison ravis un environnement chaud et humide.Maintenez l’habitude de vous laver les mains comme nous le faisons depuis le début de la pandémie. C’est une recette très utile pour stopper les infections.Et pour commencer dès maintenant, ils recommandent de commencer à prendre des probiotiques (vendus en pharmacie) pendant 3 mois pour renforcer la flore bactérienne de l’intestin et, par conséquent, stimuler les défenses de l’organisme.