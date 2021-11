Des remplaçants appelés pour l’Allemagne alors que l’équipe s’occupe des retombées de COVID-19

Lundi, nous avons vu l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick appeler le défenseur du Bayer Leverkusen dans l’équipe (comme indiqué dans le Daily Schmankerl).

Cela aurait dû être un indice que quelque chose pourrait se passer, mais Flick avait déjà appelé 27 joueurs au camp et la rumeur disait qu’il était prêt à libérer les joueurs plus tôt pour retourner dans leurs clubs.

Maintenant, cependant, nous savons que cela aurait pu préfigurer les nouvelles tombées plus tôt dans la journée concernant le résultat positif du test COVID-19 de Niklas Süle et les retombées qui ont inclus quatre autres joueurs mis en quarantaine: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Kari Adeyemi.

Selon Bild, Flick a choisi d’appeler plus de joueurs pour aider à combler le vide : Maximilian Arnold et Ridle Baku de Wolfsburg :

Tout comme la nomination subséquente des deux professionnels de Wolfsburg Ridle Baku (23 ans) et Maximilian Arnold (27 ans). Jonathan Tah (25 ans) de Leverkusen a été nommé dans l’équipe DFB lundi soir.

Sky Germany rapporte également que Kevin Volland de l’AS Monaco a également été appelé :

Trois nouveautés pour l’équipe DFB ! Hansi Flick a nommé Volland, Bakou et Arnold pour les prochains matchs internationaux contre le Liechtenstein et en Arménie. #SkySport

Certes, l’objectif de Flick de créer des relations et une continuité pour ses principaux joueurs est maintenant hors de portée alors qu’il se bat pour simplement aligner une unité cohérente pour les prochains matchs.