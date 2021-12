Des rendements de portefeuille importants sont possibles si les investisseurs restent énervés par des corrections de 5 à 10 %

Le secteur des entreprises indiennes se porte encore mieux que l’économie globale.

Par Pradeep Gupta

La reprise économique de l’Inde a été plus forte que prévu initialement. Le FMI a maintenu ses projections du PIB de l’Inde pour l’exercice en cours à 9,5% et 8,5% de croissance pour l’année prochaine, conservant l’étiquette de l’une des économies à la croissance la plus rapide. Globalement, la reprise économique s’est poursuivie, mais à un rythme plus lent. L’économie mondiale devrait croître de 5,9% pour l’année en cours et de 4,9 pour l’année prochaine, une baisse par rapport à la projection précédente. Ce déclassement est en partie dû à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour les économies avancées avec les perturbations pandémiques pour d’autres pays.

Globalement, l’économie américaine devrait croître de 5 % au quatrième trimestre 2021 et de 3,5 % en GA en 2022 et de 2,9 % en GA en 2023, la dégradation est principalement due aux anticipations de hausse des taux directeurs par la Fed, le taux d’inflation en hausse persistante et également en raison de la résurgence des cas de covid-19 qui pourraient ralentir la croissance des dépenses de consommation. En ce qui concerne la zone euro, le PIB a augmenté à 2,2 % par rapport au trimestre précédent, montrant des signes de reprise après la récession de l’année dernière. Malgré des chiffres positifs de la consommation et de l’investissement privé, le sentiment économique continue d’être sur une tendance à la baisse. La zone euro est également confrontée au risque d’inflation, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la hausse des prix des matières premières, les coûts d’expédition et les effets de base dus à la faible activité économique et aux taux d’inflation négatifs l’année dernière, sont en partie responsables de la hausse des risques d’inflation.

Les marchés domestiques surperforment

Pour en revenir aux actions indiennes, au cours de la dernière année, le marché boursier indien a été le plus performant parmi tous les principaux marchés du monde. Nifty 50 a rebondi de 50% et les indices mid et small cap ont fait bien mieux, depuis avril 2020, Nifty a grimpé de près de 150% et les indices small cap de près de 250%. Certes, les rendements des marchés boursiers sont bien supérieurs aux moyennes passées et compte tenu de la forte reprise, de nombreux investisseurs craignent que le marché ne connaisse une correction importante à court terme.

5-10% de correction norme plutôt qu’exception

Les marchés d’actions sont par nature volatils et les corrections de 5 à 10 % du marché sont des normes plutôt que des exceptions. En ce sens, un niveau de correction du marché dans la conjoncture actuelle n’est pas à exclure. Cela dit, les plus grandes questions sont de savoir si le marché des actions n’est pas en phase avec les fondamentaux macroéconomiques et des entreprises sous-jacents actuels et attendus, si les valorisations des actions sont trop chères ou si les expériences passées suggèrent que chaque fois que le marché des actions se redresse comme il l’a fait en le passé récent, il en résulte une correction significative au cours de la prochaine année.

Si la réponse à l’une de ces questions est clairement oui, alors les investisseurs devraient être plus inquiets et penser à réduire leur allocation en actions.

Heureusement, notre analyse suggère que les réponses à toutes ces questions sont NON. La plupart des secteurs de l’économie indienne, notamment l’agriculture, la fabrication et les infrastructures, la plupart des services, les banques, le commerce extérieur et les finances publiques se portent actuellement bien mieux que la période pré-pandémique.

Des réformes qui attirent les investisseurs mondiaux

Nous avons été témoins d’afflux sains de FII qui se sont traduits par une forte croissance du marché des capitaux indien. L’Inde était l’un des très rares pays à avoir connu un fort investissement étranger direct (IED) en 2020 et la dynamique s’est poursuivie en 2021. Les récentes réformes et politiques visant à libéraliser davantage l’IED dans quelques secteurs tels que l’assurance, l’agriculture, les services de télécommunications et la défense ont attiré des investisseurs. Des programmes tels que l’incitation liée à la production (PLI) et les réformes du travail ont accru l’intérêt des étrangers pour plusieurs investissements. En outre, le pipeline national de monétisation des actifs de friches industrielles est susceptible de générer des intérêts d’investissement et d’attirer des capitaux étrangers. Cela étant dit, notre position de compte courant ne serait pas remise en cause même s’il y avait une situation défavorable où il y avait une sortie de capitaux.

Comme suggéré précédemment, le secteur des entreprises indiennes se porte encore mieux que l’économie globale. Par conséquent, le mouvement haussier du marché des actions est en ligne avec l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques et des entreprises. La perception de l’économie et des marchés qui évoluent dans des directions différentes n’est donc pas juste.

Les actions en tant que classe d’actifs sont volatiles à court terme, par conséquent, la possibilité d’une correction du marché de 5 à 10 % à court terme ne peut être exclue. Dans le même temps, une reprise continue du marché des actions est également une possibilité distincte, il n’est pas possible de chronométrer le marché avec précision. La manière cohérente et la moins risquée de générer des rendements significatifs pour un portefeuille est donc de rester investi sur le marché et de ne pas se laisser énerver par les corrections possibles ou réelles sur le marché des actions.

(Pradeep Gupta est le co-fondateur et vice-président du groupe Anand Rathi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

