Des rendus époustouflants montrent l’une des mises à niveau les plus chaudes à venir lors de l’événement Apple d’aujourd’hui – .

Apple dévoilera plusieurs nouveaux produits lors de son événement «Spring Loaded» qui sera diffusé en ligne dans quelques heures. Un rapport a déclaré plus tôt cette semaine que l’accent sera mis sur les tablettes, l’iPad Pro 12,9 pouces étant l’un des points forts de la keynote. La tablette comportera un écran mini-LED, une innovation d’affichage qu’Apple a passé des années à développer. Les mini-LED offriront une expérience d’écran similaire à OLED, selon des rapports. Ils sont censés se diriger vers d’autres produits Apple à l’avenir, y compris les MacBook, mais tout commence par la tablette 12,9 pouces.

Le prochain événement Apple est également censé livrer un autre produit exceptionnel. Selon de récentes fuites, Apple dévoilera l’actualisation de l’iMac 2021 lors de la keynote. Apple met à jour ses Mac à certains intervalles et l’iMac devrait bénéficier de sa propre mise à niveau, qui devrait inclure le passage aux puces rapides et efficaces de la série M d’Apple. Mais la mise à jour iMac de cette année sera plus spéciale que cela. Apple lancerait une refonte massive de l’iMac qui honorera l’iMac de première génération. Un nouveau concept nous montre à quoi pourraient ressembler les nouveaux iMac tout-en-un.

L’image ci-dessus montre deux options iMac qui ne ressemblent en rien à ce que vous attendez de la conception actuelle de l’iMac. Ils viennent de Khahn Design (via ConceptsiPhone) et sont basés sur des rumeurs récentes sur l’iMac.

Plusieurs rapports ont déclaré plus tôt cette année que les nouveaux iMac présenteraient un design similaire à l’iPad Pro actuel. Le tout-en-un comporterait un grand écran avec des lunettes fines et uniformes de tous les côtés. Les nouveaux iMac bénéficieraient également d’options d’écran plus grandes que les générations précédentes.

La mise à jour de la conception a beaucoup de sens pour diverses raisons. Tout d’abord, l’iMac ressemblera davantage au moniteur Pro Display XDR qu’Apple a sorti il ​​y a quelques années. Plus important encore, en empruntant au design de l’iPad, Apple atteindra une uniformité de conception à travers ses produits.

Apple n’a pas fusionné iOS et macOS, et cela pourrait ne jamais arriver. Mais les deux systèmes d’exploitation se ressemblent plus que jamais, à la suite de la refonte massive de Big Sur qu’Apple a lancée l’année dernière. Un utilisateur Mac qui n’est pas familier avec iOS (ou iPadOS) aurait plus de facilité à s’adapter à un iPhone ou un iPad. Plus important encore, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad trouveraient un Mac plus familier et plus facile à utiliser qu’auparavant lors du passage de Windows. Les similitudes de conception matérielle devraient contribuer davantage à cela. L’appareil dans l’image de concept ci-dessus ressemble à un grand iPad fixé à un support, permettant à l’utilisateur de découvrir un mode bureau.

L’autre mise à jour majeure de l’iMac selon les rumeurs pour 2021 concerne la palette de couleurs. Le nouveau tout-en-un est censé être disponible en plusieurs coloris, un changement important par rapport à la génération précédente. Cela marquerait également un retour aux origines colorées de l’iMac.

Cela dit, la conception de l’iMac dans la vidéo ConceptsiPhone qui suit ci-dessous n’est qu’un concept. Cela pourrait être basé sur des rumeurs provenant de sources ayant d’excellents antécédents, mais ce sont aussi des rumeurs. Il n’y a aucune garantie que l’iMac 2021 ressemblera à quelque chose comme dans cette vidéo ou que la couleur représentée dans le clip correspondra aux options de couleur d’Apple. Il n’est même pas certain qu’Apple dévoilera le nouvel iMac lors de l’événement «Spring Loaded», peu importe ce que des fuites de confiance auraient pu dire.

