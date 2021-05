Des rendus officiels du Huawei P50 émergent montrant une gamme de caméras unique

Lorsque les premiers rendus ont été divulgués pour le Huawei P50, il y avait beaucoup à dire sur le module de caméra en forme d’oeuf qui était utilisé. Depuis lors, nous avons vu quelques autres rendus et fuites non officiels, mais aujourd’hui, nous obtenons notre premier aperçu officiel du système de caméra unique du Huawei P50, gracieuseté de @ RODENT950 sur Twitter.

Il n’y a rien d’autre ici pour diffuser ou essayer de comprendre ce qui pourrait arriver chaque fois que le P50 fera enfin ses débuts. Cependant, ce que ces rendus nous montrent est quelque chose que nous devinons depuis le début. Il semblerait que la série Huawei P50 comportera un total de quatre caméras différentes placées dans deux bosses circulaires différentes à l’arrière.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le module de caméra supérieur hébergera trois capteurs à lui seul, tandis que le capteur inférieur trouve un seul capteur de caméra flanqué d’un flash LED. Un flash LED supplémentaire est placé à l’extérieur des deux bosses, fournissant un système de flash à double LED afin que vos images soient nettes et propres quelle que soit la quantité de lumière dont vous disposez.

Ce qui rend cette configuration unique, c’est que le boîtier inférieur de la caméra sera probablement le foyer de l’utilisation supposée par Huawei d’un capteur d’un pouce. Ce serait une première pour les smartphones et ferait instantanément monter en flèche le P50 en considération du meilleur appareil photo Android. Même si ce n’était pas le cas, Huawei a un excellent bilan pour la sortie de téléphones dotés d’excellents systèmes de caméra, comme en témoigne le Huawei Mate 40 Pro.

En plus des rendus divulgués, nous avons également appris que la série Huawei P50 sera composée de trois appareils au total; les P50, P50 Pro et P50 Pro Plus. Étant donné que Huawei figure toujours sur la liste des entités américaines, aucun de ces appareils ne fonctionnera sous Android et n’aura pas accès aux services mobiles de Google. Au lieu de cela, les trois combinés exécuteront la dernière version d’HarmonyOS, le système d’exploitation mobile interne de Huawei. Nous avons déjà vu quelques appareils mis à jour vers HarmonyOS, notamment les séries Huawei Mate X2 et Huawei Mate 40.

On ne sait pas quand la série Huawei P50 sera dévoilée, mais maintenant que les rendus officiels commencent à être divulgués, il est facile de penser que l’attente ne sera peut-être pas trop longue.