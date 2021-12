Des repères pour réaliser des gains timides en 2022 ; Sensex atteindra 62 000 d’ici décembre de l’année prochaine : HDFC Securities

Sensex clôturant à 62 000 en décembre signifie que l’indice sera légèrement au-dessus de son sommet de clôture historique de 61 765,59 échelonné le 18 octobre de cette année, tandis que le Nifty a également terminé à un record de 18 477,05.



Citant les valorisations déjà tendues du marché intérieur, la société de courtage HDFC Securities s’attend à ce que les indices réalisent des gains modestes en 2022, avec une croissance à un chiffre, et voit le Sensex à environ 62 000 et le Nifty à 18 500 à 19 000 d’ici décembre de l’année prochaine.

Le marché intérieur se négocie depuis longtemps avec une prime cours/bénéfice de 21 % par rapport aux actions mondiales et de 72 % par rapport à ses pairs des marchés émergents, ce qui en fait le grand marché le plus cher. La variante Omicron en émergence rapide de COVID-19 a bouleversé les marchés ce mois-ci. Les fonds étrangers, qui détiennent plus d’un quart du marché et le principal moteur jusqu’à récemment, ont été en retrait, retirant Rs 17 700 crore jusqu’à présent en décembre.

Pensant à une croissance tiède du marché en 2022 compte tenu des valorisations déjà tendues et de la prime élevée record, le directeur général et directeur général de HDFC Securities, Dhiraj Relli, a déclaré à PTI qu’il ne s’attendait qu’à une croissance à un chiffre pour le Sensex, s’attendant à ce qu’il clôture à environ 62 000 et pour le Nifty à 18 500-19 000 d’ici décembre 2022.

Il a basé son optimisme limité sur le soutien probable que le marché pourrait obtenir des sociétés informatiques, pharmaceutiques, FMCG et en ligne axées sur le consommateur.

Mais depuis lors, la course a été agitée pour les marchés, car les investisseurs étrangers ont vidé des actions comme la houille.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont retiré 17 696 crores de roupies jusqu’au 17 décembre dans un contexte d’incertitude due à la nouvelle souche Omicron et à l’annonce d’une réduction plus rapide de la part de la Réserve fédérale américaine. En novembre également, ils étaient des vendeurs nets à hauteur de 2 521 crores de roupies.

Cependant, Relli est très optimiste quant aux perspectives à long terme des marchés car le récent rallye a été porté par les investisseurs de détail et les fonds nationaux, en raison de la financiarisation croissante de l’épargne.

Le marché est sur le point d’enregistrer une croissance exponentielle, a déclaré Relli, attribuant son optimisme à la stratégie croissante de la « Chine plus un » dont le pays est susceptible de bénéficier.

Il pense également que la première moitié du mouvement du marché sera dirigée par les actions axées sur le budget et la seconde moitié par les défensives.

Il s’attend à ce que les actions des segments des dépenses discrétionnaires à faible coût comme les cinémas, les restaurants et les voyages gagnent à long terme.

Sur la frénésie des introductions en bourse, il a averti les investisseurs d’être sélectifs car certains promoteurs sont trop gourmands, ajoutant que les investisseurs de détail en particulier ne devraient pas suivre la mentalité de troupeau.

HDFC Securities, qui a raté le bus d’ajout de nouveaux clients depuis la pandémie par manque de facilité d’ouverture de compte demat en ligne et d’intégration des seuls clients parent HDFC Bank, cherche à ajouter au moins 2 lakh de nouveaux clients chaque mois jusqu’en mars et continue à augmenter le chiffre d’affaires de 20 à 25 % au cours des cinq prochaines années.

Il a ajouté 1,5 lakh de clients depuis qu’il a commencé à intégrer des clients non-HDFC Bank et a mis à niveau ses capacités technologiques depuis juin. En conséquence, sa base de clients a dépassé les 3,7 millions maintenant, contre 2,7 millions en mars 2021 et 2,4 millions en mars 2020.

Mais c’est encore bien en deçà des pairs du nouvel âge comme Zerodha, Upstox et Angel One, entre autres, qui offrent des services de courtage à rabais. Depuis le début de la pandémie, la base totale d’investisseurs a plus que doublé pour atteindre plus de 90 millions, selon les dernières données sur l’ESB.

Relli a déclaré que près de 80 pour cent de ses nouveaux clients ont moins de 35 ans et que sur le total des nouveaux ajouts, près de 40 pour cent sont des femmes, contre seulement 25 pour cent environ auparavant.

Une caractéristique clé de l’offre de HDFC Securities est qu’il s’agit de la seule maison de courtage qui offre une facilité de marge aussi longue que 275 jours de bourse – la plus élevée du secteur, et qu’elle tire plus de 25 pour cent de son revenu total des intérêts créditeurs sur cette marge. financement.

Contrairement à la plupart de ses pairs, a déclaré Relli, la maison de courtage tire 80 pour cent de ses revenus de négociation d’actions et le reste des produits dérivés, tandis que pour l’industrie en général, il est d’environ 50 pour cent et 60 à 75 pour cent pour les courtiers à escompte.

