Des répéteurs WiFi pour améliorer votre connexion à moins de 40 euros | La technologie

Si votre WiFi est lent et que la couverture n’atteint pas toutes les pièces, ces répéteurs résoudront l’une de vos plus grandes frustrations.

L’un des plus gros problèmes qui existent avec les réseaux WiFi est que lorsqu’ils sont installés dans nos maisons, normalement le point où ils placent le routeur est le plus proche de l’endroit où ils tirent le câble de la rue. À de nombreuses reprises dans le salon, loin des pièces où le WiFi n’atteint pas bien.

C’est une grande frustration de payer pour un service et de ne pas pouvoir en profiter au maximum, alors maintenant de plus en plus de fabricants de routeurs s’appuient sur des répéteurs WiFi pour étendre votre connexion.

Ces répéteurs WiFi sont pour la plupart compatibles avec les réseaux 2,4 GHz, également avec les réseaux 5 GHz et tous coûtent moins de 40 euros.

Ces appareils n’ont qu’à être connectés à une prise à un point intermédiaire entre votre routeur et la pièce la plus éloignée, où le WiFi est encore bon. Ce petit appareil répétera la connexion afin que vous puissiez vous connecter à une meilleure vitesse et stabilité.

Vous pouvez vous les procurer sur Amazon où la plupart ont la livraison gratuite, mais certains sont tellement bon marché qu’ils n’atteignent pas le minimum de 29 euros que le magasin impose. Dans tous les cas, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime pour obtenir livraison gratuite et rapide.

TP-Link N300 : jusqu’à 300 Mbps pour moins de 16 €

TP-Link N300

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 : jusqu’à 1 200 Mbps pour 24,57 €

Prolongateur de portée WiFi Xiaomi Mi AC1200

TP-Link RE190 AC750 : Jusqu’à 750 Mbps pour 22 €

TP-Link RE190 AC750

Tenda A15 : jusqu’à 750 Mbps et port Ethernet pour 27,98 €

Tenda A15

TP-Link TL-WA855RE : jusqu’à 300 Mbps avec port Ethernet pour 18 €

TP-Link TL-WA855RE

TP-Link RE200 AC750 : 750 Mbps et port Ethernet pour 24,50 €

TP-Link RE200 AC750

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro : pas cher et 300 Mbps pour 8 €

Prolongateur de portée WiFi Xiaomi Mi Pro

TP-Link RE330 : jusqu’à 1 200 Mbps pour 32,99 €

TP-Link RE330

Répéteur JOOWIN : Jusqu’à 300 Mpbs pour 28,99 €

répéteur JOOWIN

Répéteur FKH : Jusqu’à 300 Mbps avec port Ethernet pour 16,99 €

Répéteur FKH