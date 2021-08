Des reporters macabres du WH exigent Biden, Psaki affirment qu’Abbott et DeSantis propagent le COVID ⋆ 10z viral

Le corps de presse de la Maison Blanche a continué dans mardi sa stratégie de tourner leurs armes vers le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) car, au cours d’un point de presse et d’une conférence de presse présidentielle, de nombreux journalistes ont exhorté le président Biden et l’attachée de presse Jen Psaki à déclarer que DeSantis et son collègue gouverneur Greg Abbott (R-TX) écœuraient leurs propres citoyens avec le coronavirus en raison de leur refus de réappliquer les restrictions.

Nancy Cordes de CBS a brisé la glace en disant à Psaki que DeSantis « adopte une approche très différente de celle de New York » en n’exigeant pas de vaccination pour entrer dans des endroits intérieurs comme le Sunshine State « a atteint un autre record aujourd’hui de cas de Covid, et pourtant il repousse les municipalités locales qui tentent d’imposer de nouveaux mandats de masques et d’autres moyens de protéger les personnes. »

« La Maison Blanche a-t-elle une réaction au gouverneur DeSantis et en particulier à son point de vue selon lequel ce n’est que saisonnier en Floride parce que les gens ont chaud, alors ils restent à l’intérieur et transmettent le [virus], ” elle a demandé.

Expliquant que «nous sommes tous dans ce combat ensemble», Psaki a fait valoir que DeSantis devrait «se mettre à l’écart et laisser les gens faire ce qu’il faut pour diriger» s’il ne «respecte pas les directives de santé publique».

Un peu plus tard, le correspondant de MSNBC/NBC Mike Memoli nous a rappelé pourquoi il est un outil de la gauche, remarquant que Biden et DeSantis semblaient si amicaux lorsque le premier a rendu visite à ce dernier à l’effondrement de la copropriété Surfside avant de se demander s’il serait possible que Biden obtienne DeSantis s’est redressé sur Covid.

Lorsque Psaki n’a pas donné de réponse enflammée, Memoli a ouvertement suggéré que DeSantis rendait délibérément dégoûtant les Floridiens avec le virus (cliquez sur « développer »):

PSAKI : Je pense que vous l’entendrez parler cet après-midi de l’endroit où il voit les plus grands défis dans le pays, mais je pense que tout appel que nous faisons nous le faisons à travers le prisme de ce que nous pensons va se traduire par des actions et des résultats positifs résultat, et là – appeler les sociétés de médias sociaux et le fait qu’elles puissent prendre des mesures supplémentaires est une chose, mais nous sommes certainement toujours ouverts à travailler avec des gouverneurs de toutes allégeances politiques pour aider à lutter contre la pandémie et notre objectif et notre espoir seraient travailler en partenariat et ne pas se lancer dans une bataille alimentaire.

Un autre journaliste dans la salle s’est montré aussi inspiré par cet échange car il a été encore plus direct en ajoutant Abbott à l’équation.

Le journaliste a d’abord réprimandé Psaki et d’autres journalistes pour « avoir dansé autour d’un problème ici », puis a abandonné sa question grotesque :

Psaki a refusé de repousser. Au lieu de cela, elle a déclaré que ces deux gouverneurs “devront décider s’ils vont ou non respecter les directives de santé publique” ou faire de la “politique”.

Avance rapide vers le presseur de Biden et Kelly O’Donnell de NBC a posé la même question: “[D]o Croyez-vous que le gouverneur DeSantis et le gouverneur Abbott prennent personnellement des décisions qui nuisent à leurs propres citoyens ? »

Biden a accepté, jugeant que “les résultats de leurs décisions ne sont pas bons pour leurs électeurs” et ne sont pas basés sur une “politique saine” solide.

À l’autre extrémité du spectre de Covid, Trevor Hunnicutt de . a lancé une question plus tôt dans le briefing lorsqu’il a fait pression pour de nouveaux blocages et a suggéré que ne pas le faire jouerait à la «politique» car ils ont été «utilisés avec succès pour aider des endroits comme New York quand ils ont eu des problèmes de capacité hospitalière.

Ah oui. Les blocages ont vraiment aidé à faire l’affaire à New York de la même manière que l’ordre des maisons de soins infirmiers a aplati la courbe.

Pathétique.

Point de presse de la Maison Blanche

3 août 2021

14h25 Est

NANCY CORDES : Toujours sur le même sujet, le gouverneur DeSantis en Floride adopte une approche très différente de celle de New York. La Floride vient de battre aujourd’hui un autre record de cas de Covid, et pourtant il repousse les municipalités locales qui tentent d’imposer de nouveaux mandats de masques et d’autres moyens de protéger les personnes. La Maison Blanche a-t-elle une réaction au gouverneur DeSantis et en particulier à son argument selon lequel ce n’est que saisonnier en Floride parce que les gens ont chaud, alors ils restent à l’intérieur et transmettent le vaccin ?

JEN PSAKI : Eh bien, les données ne le confirment pas. Je dirais, d’abord, c’est — la Floride n’est pas le seul État. Sept États ont à la fois interdit les mandats de masques et interdit aux districts scolaires d’exiger des masques dans les écoles, et certains États ont même interdit aux entreprises et aux universités d’exiger que les travailleurs et les étudiants soient vaccinés. En fait, la plus extrême de ces mesures est au Texas, où vous pouvez être condamné à une amende – un professeur ou un enseignant peut être condamné à une amende s’il demande à un étudiant s’il est vacciné ou s’il demande à des étudiants non vaccinés de porter des masques. Et je pense que la question fondamentale que nous nous posons est : que faisons-nous ici ? Et le président — vous entendrez le président en parler un peu plus tard cet après-midi. Son message va être que nous sommes tous dans ce combat ensemble, que ce soit le gouverneur démocrate ou républicain et je noterai que la plupart des gouverneurs républicains font exactement ce qu’il faut et – et font et défendent et prennent des mesures pour plaider pour plus de gens à se faire vacciner. Mais si vous n’allez pas aider, si vous ne respectez pas les directives de santé publique, alors écartez-vous et laissez les gens faire ce qu’il faut pour diriger dans leurs communautés, qu’il s’agisse d’enseignants, de dirigeants d’université, les dirigeants du secteur privé ou d’autres qui essaient de sauver des vies.

CORDES : Et au-delà d’envoyer des messages comme le Président le fera plus tard dans la journée, que fait l’administration pour communiquer ou travailler directement avec certains de ces représentants de l’État ?

(….)

14h29 Est

TREVOR HUNNICUTT: Le président a exclu des fermetures supplémentaires liées à Covid-19, et je suis juste curieux parce que c’était une intervention qui a été utilisée avec succès pour aider des endroits comme New York lorsqu’ils avaient des problèmes de capacité hospitalière. Maintenant, voyons-nous les taux d’hospitalisation à leur plus haut niveau depuis février ? Pourquoi voudriez-vous – pourquoi la Maison Blanche – pourquoi le président exclurait-il cela et est-ce cohérent avec votre engagement à être dirigé par la science plutôt que par la politique ?

PSAKI: Eh bien, je dirais que ce n’est pas seulement le président. Premièrement, il continue d’être guidé par la science. Le Dr Fauci et le Dr Collins ont également fait des commentaires similaires ce week-end et le point le plus important qu’ils ont soulevé est que nous sommes maintenant dans un endroit très différent de celui de janvier dernier. A — la variante Delta est la plus transmissible. Nous assistons à une augmentation du nombre de cas et dans une poignée d’États, environ une demi-douzaine d’États à travers le pays. Je noterai que puisque nous parlions juste de la Floride et que cette statistique m’a vraiment frappé, alors laissez-moi la partager avec tous ceux qui peuvent la trouver ici. Une seconde. Désolé, euh, qu’environ 50 000 – 50 % des 50 000 hospitalisations dans le pays provenaient de seulement quatre États, la Floride représentant près du quart de ceux-ci, donc c’est pertinent car ce que nous voyons, c’est une augmentation dans un certain nombre d’États . C’est l’une des raisons pour lesquelles cette capacité de pointe pourrait certainement aider dans des États et des communautés spécifiques où ils ont besoin d’aide. Quoi – ce que nous avons exclu est un mandat fédéral général sur les vaccins. Nous sommes maintenant à un point où plus de 165 millions de personnes sont complètement vaccinées. C’est 70% des adultes qui ont reçu au moins une injection. C’est un endroit différent de ce que nous étions il y a six mois, donc je pense que c’est le reflet des experts scientifiques et médicaux qui disent que nous avons fait suffisamment de progrès. Ce n’est pas – pas une étape dont ils pensent que nous aurions besoin du point de vue de la santé publique.

(….)

14 h 51, heure de l’Est

MIKE MEMOLI : Merci, Jen. Il y a un peu plus d’un mois, le président s’est rendu à Surfside. Il s’est en fait assis côte à côte avec le gouverneur DeSantis. Ils se sont tous deux félicités pour leur gestion respective de la situation catastrophique là-bas. Je me demande s’il y a eu d’autres communications directes entre le président et le gouverneur, et le président pourrait-il envisager de parler avec le gouverneur spécifiquement de ce que nous voyons en termes d’horizon, d’hospitalisations et de situation en développement avec Covid là-bas.

PSAKI : Eh bien, si nous pensions que cela ferait une différence. Je suis sûr qu’il le ferait. Mais je dirais que le président pense que vous pouvez féliciter les dirigeants pour avoir pris, euh, quelques mesures comme il l’a fait et ce scénario avec cette tragédie à Surfside, où de nombreuses personnes ont perdu la vie. De nombreuses familles souffraient tout en exprimant leur inquiétude quant à leur gestion d’une pandémie, ce que nous faisons à cet égard, mais je n’ai aucune attente ou prédiction d’un appel entre elles.

MEMOLI : Il a évité d’appeler, par exemple, les sociétés de médias sociaux pour leurs rôles et la diffusion de cette désinformation, par exemple. Euh, est-il… pense-t-il que le gouverneur DeSantis porte la responsabilité d’une situation en matière d’hospitalisations qui est une valeur aberrante par rapport au reste du pays ?

PSAKI : Je pense que vous l’entendrez parler cet après-midi de l’endroit où il voit les plus grands défis dans le pays, mais je pense que tout appel que nous faisons nous le faisons à travers le prisme de ce que nous pensons va se traduire par des actions et des résultats positifs résultat, et là – appeler les sociétés de médias sociaux et le fait qu’elles puissent prendre des mesures supplémentaires est une chose, mais nous sommes certainement toujours ouverts à travailler avec des gouverneurs de toutes allégeances politiques pour aider à lutter contre la pandémie et notre objectif et notre espoir seraient travailler en partenariat et ne pas se lancer dans une bataille alimentaire.

(….)

14 h 58, heure de l’Est

JOURNALISTE NON IDENTIFIÉ # 2: On a l’impression que nous dansons autour d’un problème ici, à savoir à quel point les gouverneurs DeSantis et Abbott se sentent responsables de ce qui se passe en ce moment, étant donné que 50 millions de personnes dans les deux États qui sont, je pense, Jeff a dit hier, un tiers de toutes les infections de la semaine dernière y avait-il ? Alors, quelle part de responsabilité personnelle assument-ils ?

PSAKI : Eh bien, je n’essaie certainement pas de danser de quelque façon que ce soit. Je pense que ce que j’ai dit hier, c’est qu’à un moment donné de la vie de chaque dirigeant, ils doivent décider s’ils vont ou non respecter les directives de santé publique pour sauver des vies ou s’ils vont être guidés par politique. Et je vous laisserai tous en juger. Les directives de santé publique sont assez claires en ce qui concerne l’avantage de la vaccination, en ce qui concerne l’avantage du masquage pour les communautés qui ne sont pas vaccinées. Et vous entendrez le président dire plus tard, si vous ne faites pas partie de la solution, si vous ne voulez pas contribuer à sauver des vies, alors éloignez-vous et laissez d’autres personnes faire le travail.

JOURNALISTE NON IDENTIFIÉ #2 : Qu’entendez-vous par vous écarter du chemin ?

PSAKI : Cela signifie ne pas interdire, ne pas rendre plus difficile pour les gens d’imposer des exigences sur les masques ou de demander le statut de vaccination dans la loi.

(….)

16h50 heure de l’Est

KELLY O’DONNELL : Monsieur le Président, pensez-vous que le Gouverneur Desantis et le Gouverneur Abbott prennent personnellement des décisions qui nuisent à leurs propres citoyens ?

PRÉSIDENT JOE BIDEN: Je pense que les résultats de leurs décisions ne sont pas bons pour leurs électeurs et il est clair pour moi et pour la plupart des experts médicaux que les décisions prises comme ne pas autoriser les mandats de masque dans les écoles et autres sont une mauvaise politique de santé. Mauvaise politique de santé.