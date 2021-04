Des reports de match de la NBA sont possibles alors que le verdict du procès Chauvin approche ⋆ 10z viral

La politique n’a peut-être jamais été aussi ancrée dans le sport qu’aujourd’hui. Il était une fois, les sports, les loisirs et les divertissements servaient d’évasion momentanée à ceux qui regardaient et à ceux qui se produisaient. Ce n’est plus le cas. Un mémo envoyé par la NBA à ses 30 équipes ce week-end sert non seulement d’exemple de notre situation, mais aussi de preuve qu’il n’y a pas de fin en vue.

L’analyste d’ESPN NBA, Adrian Wojnarowski, a rapporté dimanche que la NBA avait informé les équipes de se préparer à une action vigilante sur la base du verdict en suspens dans le procès de Derek Chauvin. De telles actions pourraient même inclure des reports de matchs de la NBA.

Sources ESPN: La NBA a demandé aux équipes d’être vigilantes sur l’impact d’un verdict dans le procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd à Minneapolis cette semaine, y compris la possibilité de report de match: https://t.co/Fret5G0Lxi – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 avril 2021

Au cas où vous auriez vécu sous un rocher, laissez-moi essayer de vous rattraper rapidement. George Floyd est décédé tragiquement lors d’une confrontation avec des policiers l’été dernier dans une banlieue de Minneapolis. Grâce au processus judiciaire toujours efficace, le procès de l’officier Derek Chauvin qui découle de l’incident n’a eu lieu qu’au cours des deux dernières semaines. L’accusation et la défense se sont officiellement arrêtées vendredi. Cela signifie que la prochaine étape consistera pour le jury à rendre un verdict sur l’ensemble. Cette décision pourrait venir dès lundi et viendra probablement à un moment donné dans la semaine à venir.

La NBA faisait partie des nombreuses ligues sportives professionnelles à embrasser l’été de la politique identitaire qui a suivi la mort de Floyd l’année dernière. Lorsque la ligue a repris sa saison dans la bulle d’Orlando, «Black Lives Matter» a orné les terrains de jeu. Presque tous les joueurs ont choisi de participer à l’acte de s’agenouiller pour l’hymne national. Des slogans et slogans de justice sociale ont été affichés sur l’équipement d’échauffement et au dos des maillots de jeu du joueur. Les matchs éliminatoires ont été boycottés alors que d’autres incidents et émeutes se sont succédés à travers le pays.

L’ensemble du mouvement s’est également poursuivi dans la saison NBA 2020-21. Plus récemment, les Timberwolves du Minnesota ont reporté un match en réaction à une autre confrontation entre citoyens et police qui a entraîné la mort de Daunte Wright. Maintenant, il semble que la ligue soit prête à reporter les matchs à grande échelle en fonction du verdict du procès Chauvin.

Je déteste le dire, mais je ne suis pas sûr que le report des jeux accélérera la recherche d’un terrain d’entente. En fait, ce terrain d’entente ne semble tout simplement pas possible pour plusieurs problèmes qui imprègnent la société d’aujourd’hui. En tant que personne qui aimait le sport en grandissant et qui l’aime encore aujourd’hui, je dois admettre que c’est triste de voir la haine et la politique identitaire prendre racine dans la compétition sportive.

