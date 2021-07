Des réserves de change élevées ne garantissent pas l’indépendance de la politique monétaire

L’histoire montre qu’aucun niveau de réserves n’est une garantie infaillible pour la stabilité macroéconomique ou l’immunité des taux d’intérêt.

Le stock croissant de réserves de change a conduit à penser que cela permettra de consacrer uniquement la politique monétaire aux objectifs nationaux. Autrement dit, la banque centrale peut maintenir des taux d’intérêt bas dans la poursuite de la croissance même si les conditions monétaires mondiales s’inversent. C’est illusoire. L’histoire montre qu’aucun niveau de réserves n’est une garantie infaillible pour la stabilité macroéconomique ou l’immunité des taux d’intérêt. La leçon importante à retenir de ces épisodes est que les tentatives de répression ne convainquent pas toujours les marchés ou n’empêchent pas les changements d’attentes et obligent souvent à un ajustement brutal et important.

Un exemple remarquable est la bataille de la Chine contre une fuite massive de capitaux étrangers en 2016, alors que les attentes des investisseurs sur la valeur du renminbi (RMB) ont commencé à changer en raison des inquiétudes croissantes concernant ses perspectives de croissance, les baisses de taux intérieurs et la dépréciation éventuelle, et le resserrement imminent de la politique monétaire américaine. . Les sorties nettes de capitaux se sont élevées à 725 milliards de dollars (mds) sur l’année, exerçant une pression soutenue sur le RMB malgré une position extérieure solide – excédent du compte courant et réserves de change de plus de 3 milliards de dollars. Les réserves de la Chine s’épuisent à un rythme alarmant pour tenter d’endiguer la marée, avec environ 1 000 milliards de dollars (tonnes) dépensés entre la mi-2016 et le début de 2017. Finalement, la Chine a eu recours à des mesures de contrôle des capitaux, ce qui a ralenti les sorties et soutenu le RMB au premier semestre 2017.

Le propre historique de l’Inde montre que, hautes ou basses, les réserves de change n’ont pas empêché les investisseurs de réévaluer leurs positions, qu’il s’agisse des prix du pétrole (2018) ou des craintes de baisse (2013). Le CAD était modéré, à 1,1% et 1,4% du PIB en deux trimestres jusqu’en décembre 2017. Mais alors que les prix du pétrole montaient, les projections du compte courant ont été rapidement révisées à 2,5-3% du PIB en moins d’un trimestre, voyant le bond des importations. facture, des exportations à la traîne et des sorties continues de capitaux de portefeuille.

Certains ont même prédit une émission de dépôts NRI de 20 à 22 milliards de dollars plus tard dans l’année pour compenser le déficit de financement externe ! Les réserves s’élevaient alors à 424 milliards de dollars (fin mars 2018) ; les actifs en devises s’élevaient à 399 milliards de dollars. Contre une simple sortie de capitaux de 9 milliards de dollars, la baisse des réserves a été de 19 milliards de dollars en avril-juin 2018, avec une dépréciation de 5 % de la roupie. La baisse la plus marquée de 21 milliards de dollars entre la mi-avril et le 20 juillet 2018 a égalé la baisse des réserves lors de l’épisode de tapering d’avril-août 2013, lorsque la roupie s’était dépréciée trois fois plus, soit 15 % ! Les réserves de change étaient beaucoup plus faibles en 2013 (fourchette de 255 milliards de dollars) et il n’avait fallu qu’un quart pour que l’écart du compte courant se creuse de 4,0% du PIB en avril-juin 2012 à 5,4% et un record de 6,7% au cours des deux trimestres suivants jusqu’en décembre. 2012 !

Les deux épisodes, avec des niveaux et des déclencheurs de réserves différents, font comprendre que le rôle crucial des réserves est psychologique, c’est-à-dire une confiance des marchés et une assurance de liquidité immédiate et inconditionnelle qui permet aux banques centrales de gagner du temps, que ce soit pour un ajustement progressif, l’atterrissage, ou selon le cas. Cela ne veut pas dire que les fondamentaux n’ont pas d’importance. C’est le cas, mais en relation avec les développements actuels ou soudains affectant les paramètres clés, et si les paramètres politiques sont durables.

Le point important à retenir est que les investisseurs réévaluent les positions, y compris les facteurs mondiaux, quel que soit le stock des réserves. Cela soulève la discorde intense sur les marchés des obligations et des swaps, l’un réprimé et l’autre libre. La RBI a systématiquement supprimé les rendements obligataires, en particulier l’indice de référence à 10 ans, le taux de référence des banques. Il a diversement appelé les enchères d’obligations/dévolues, payé des frais/commissions plus élevés, oscillé entre la camaraderie et le combat, réussissant de toute façon à assécher complètement l’offre d’obligations pour maintenir les coûts d’emprunt bas. La répression a été si efficace que le marché obligataire est devenu inutile car les rendements ont complètement cessé de réagir à l’inflation ou aux évolutions budgétaires.

Le bond de 207 points de base de l’inflation des prix de détail en un mois en mai, qui a dépassé les attentes, n’a même pas provoqué un scintillement de la prime de rendement par exemple. Cela n’a cependant pas empêché des réponses ailleurs – le swap indexé au jour le jour (OIS), qui signale les mouvements futurs des taux d’intérêt, a augmenté de 20 à 30 points de base à différents mandats avec de nouveaux risques d’inflation. De toute évidence, la lecture du marché était incompatible avec les RBI, dont l’adhérence rigide à un niveau particulier (6 % dans le cas de l’ancienne obligation à 10 ans) a été carrément ignorée. Le signal de politique monétaire n’a pas été accepté, n’ayant pas réussi à apaiser les plumes ébouriffées au sujet de l’inflation.

Une telle divergence peut être dangereuse et indéfendable. Si le cycle financier mondial devait soudainement se retourner, si l’aversion au risque s’installait ou si les prix du pétrole montaient à des niveaux risqués, les investisseurs examineraient sans aucun doute les différentiels réels, et non celui gravé dans le marbre par la RBI. Il y aura des pressions sur les taux de change, que la RBI peut sans aucun doute gérer avec des réserves libérales. Mais la durée et le degré d’ajustement ne sont pas un jeu qu’il peut jouer de manière identique à celui du marché obligataire, où il a la capacité infinie de maintenir les rendements locaux où il veut.

Il y a une limite à la quantité de devises étrangères qu’il peut vendre – la réserve de 609 milliards de dollars est limitée. La dépréciation de la monnaie peut donc aggraver une mauvaise situation car une inflation plus élevée pousse les taux d’intérêt intérieurs à augmenter. Plus la divergence est grande, plus l’ajustement forcé peut être grand. Un choc important et discret ne ferait que saper la croissance, qui mérite désormais plus de poids.

L’interview du gouverneur de la RBI la semaine dernière et l’émission subséquente de la nouvelle obligation de référence à 10 ans à 6,10 %, qui a été une surprise par rapport à sa rigidité précédente, indique que la RBI a internalisé les risques ci-dessus. Les mouvements disparates ont quelque peu fragilisé la RBI, dont l’engagement à poursuivre la politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance a été rassurant, comme l’a réitéré le gouverneur la semaine dernière.

Un peu plus de flexibilité permet également d’éviter la volatilité récemment apparue car l’incertitude est mauvaise pour une reprise. Lorsque l’économie est ouverte, intégrée financièrement et soumise à des dynamiques transnationales, il est plus prudent de laisser jouer un peu les forces du marché que de persister avec une position qui pourrait devenir insoutenable malgré les réserves élevées.

