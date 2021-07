Des résidents de New York critiquent l’usine d’extraction de Bitcoin pour avoir ruiné le lac Seneca, plus de FUD ?

Une usine minière de Bitcoin exploitée par Greenidge Generation LLC a été accusée d’avoir chauffé le lac Seneca par les habitants de Dresde, New York.

Seneca Lake est le plus profond et l’un des plus grands lacs de Finger Lakes dans le nord de l’État de New York.

Bitcoin Mining Heating Lake, tuant la vie marine – Résidents

S’adressant à NBC, les résidents ont révélé que la centrale électrique au gaz chauffe le lac et cause de la pollution. L’un des résidents, Abi Buddington, a déclaré au journal que le lac est désormais aussi chaud qu’un bain à remous à mesure que la température augmente.

D’autres résidents ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la façon dont les températures élevées tuent la vie marine. L’espèce de truite de poisson qui est commune dans le lac est une préoccupation majeure pour les habitants. Le poisson ne prospère qu’à des températures comprises entre 52F et 64F, les niveaux supérieurs à 75F sont mortels pour certains.

Ces accusations des habitants ont déjà été réfutées par le porte-parole de Greenidge, Michael McKeon, qui a nié l’influence de l’entreprise sur la hausse de la température du lac.

« Nous ne projetons pas d’eau chauffée dans le lac, ce n’est pas vrai. Nous avons la technologie la plus avancée et nous continuerons à investir dans la technologie la plus avancée pour protéger les poissons du lac. »

Greenidge utilise pas moins de 8 000 ordinateurs 24h/24 et 7j/7, brûlant une énorme quantité d’énergie pour extraire la monnaie virtuelle.

Greenidge affirme que ses opérations minières Bitcoin sont désormais neutres en carbone. En mai, la société a révélé son intention d’acheter des compensations de carbone dans le cadre de ses objectifs de durabilité.

Cependant, Judith Enck, une ancienne administratrice régionale de l’Environmental Protection Agency (EPA), n’est pas d’accord avec les plans ou les actions de l’entreprise.

Enck a déclaré que les compensations de carbone ne sont pas particulièrement efficaces pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Elle a ajouté qu’il n’y a pas de système en place pour le réglementer à New York.

Autorités soutenant Greenidge

Alors que la majorité des résidents sont contre Greenidge, tout le monde ne veut pas qu’ils disparaissent. En plus d’embaucher des mineurs et de contribuer au secteur de l’emploi dans la communauté, Greenidge a également effectué des paiements aux autorités locales.

Le service d’incendie de Dresde a reçu le don de 25 000 $ de l’entreprise pour une machine à couper le souffle, tandis que le district scolaire a reçu un don de 20 000 $ pour développer des programmes d’éducation et d’enrichissement.

Pendant ce temps, Hector, passionné de Bitcoin, a soutenu Greenidge alors qu’il critiquait la prise de NBC dans une série de tweets. Hector a déclaré qu’il faut environ 1,17 watt-heure pour élever la température d’un kg d’eau d’un degré. Par conséquent, selon lui, pour élever le lac Seneca de même 1 degré, il faudrait environ 7 000 MW en continu sur 365 jours.

Cela, a-t-il dit, n’est pas à la hauteur de ce que Greenidge utilise. Avec 8 000 ordinateurs, l’installation de Greenidge n’a que 24 MW de capacité et ne peut pas élever la température du lac à ce degré.

Plus tôt cette année, Greenidge a annoncé une fusion avec la société informatique Support.com dans le but de devenir le premier mineur de Bitcoin coté en bourse à produire son électricité. Cette fusion serait finalisée au troisième trimestre de cette année, après quoi Greenridge sera coté au Nasdaq.

Greenidge poursuit également ses plans d’expansion car il a l’intention de déplacer ses opérations d’extraction de crypto en Caroline du Sud plus tard cette année. La société a l’intention d’étendre ses opérations d’extraction de crypto à de nombreux endroits et d’atteindre une capacité opérationnelle d’au moins 500 MW d’ici 2025.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.