Des résidents de The Villages en Floride accusés de fraude électorale

Trois résidents de The Villages – le célèbre pro-Donald Trump communauté pour les 55 ans et plus dans le centre de la Floride – ont été accusés d’avoir voté plusieurs fois lors de l’élection présidentielle de 2020.

Jay Ketcik, 63, Joan Halstead, 71 et John Cavalier, 61 ans, sont chacun accusés d’avoir déposé plus d’un bulletin de vote lors d’une élection, a rapporté lundi WKMG, affilié à Orlando CBS. Il s’agit d’un crime au troisième degré passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, note le rapport.

Ketcik est accusé d’avoir voté par correspondance en Floride en octobre 2020 tout en votant par correspondance dans son État d’origine du Michigan, selon les archives judiciaires. Halstead aurait voté en personne en Floride mais aurait également voté par correspondance à New York, selon les dossiers. Certains des documents judiciaires sont scellés.

Les détails sur le vote présumé de Rider n’étaient pas clairs dans l’immédiat, mais les procureurs ont indiqué qu’il avait voté à la fois hors de l’État et en Floride, a rapporté WKMG.

« Il n’y a aucune indication dans les dossiers judiciaires qu’ils se connaissent », a noté le rapport WKMG.

L’enquête sur les allégations d’irrégularités de vote a été ouverte par le bureau du superviseur des élections du comté de Sumter. Bill Keen, a rapporté WKMG, citant des procureurs.

On ne sait pas pour quel candidat chacun des accusés a voté, a rapporté le Orlando Sentinel. Halstead et Ketcik sont des républicains enregistrés, selon les dossiers du département de l’État de Floride examinés à la fois par Law & Crime et par le Sentinel. Rider ne répertorie pas d’affiliation à un parti selon des dossiers d’État similaires examinés de la même manière.

« Les pages Facebook qui semblent appartenir à Ketcik et Halstead contiennent plusieurs messages exprimant leur soutien à l’ancien président Donald Trump« , a déclaré WKMG. Le Orlando Sentinel a rapporté que Rider avait également publié des messages pro-Trump sur Facebook.

Trump, à son tour, est connu pour être un partisan de The Villages et de sa base de fans là-bas. En juin 2020, Trump a re-tweeté une vidéo d’un défilé de voiturettes de golf Villages de fans de Trump mettant en vedette un homme criant « White Power ». L’ex-président a fait s’arrêter là une campagne fin octobre, captivant apparemment des milliers de personnes.

Trump et ses alliés, dont le gouverneur de Floride. Ron DeSantis (R), ont longtemps poussé des affirmations non fondées selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été entachée par une fraude électorale généralisée. Trump a organisé un rassemblement dit «Save America» le 6 janvier, après quoi des centaines de ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole des États-Unis pour tenter d’empêcher la certification du Collège électoral de Joe Bidenc’est la victoire.

[Image of John Rider courtesy Brevard County Sheriff’s Office; images of Jay Ketcik and Joan Halsted courtesy Sumter County Sheriff]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]