Des résidents du Minnesota affrontent des responsables de la police à Presser ⋆ .

Une conférence de presse mardi à Brooklyn Center, Minnesota, a présenté des résidents angoissés confrontés au maire et aux responsables de la police sur les mesures concrètes qu’ils prendront pour arrêter de nouvelles fusillades d’hommes noirs par la police.

Maire Mike Elliott s’est exprimé lors de la conférence de presse sur le meurtre de Daunte Wright. L’officier qui a tiré sur Wright et le chef de la police du Brooklyn Center ont démissionné.

À un moment donné pendant le presser, une femme a pris la parole et a déclaré que la police devait faire preuve d’un plus grand niveau «d’empathie, de sympathie et de compassion».

«Si c’était votre enfant, comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous?!” elle a demandé. «Et vous continuez tous de nous traumatiser encore et encore.

Elle a dit aux policiers qu’ils devaient faire plus que simplement «comprendre» les traumatismes que les familles comme la sienne subissent depuis des années.

«Plus de profilage racial!» elle a continué. «Plus juste parce qu’il est noir, parce qu’il est brun. Pas plus! Je suis malade et je suis fatigué!… Ce sont des gens comme vous qui nous font souffrir.

«Vous pouvez sortir les ordures, mais elles ont un moyen de se recycler et de revenir tout de suite. J’en ai marre! Débarrassez-vous de la poubelle, maire!

Quelques minutes plus tard, un homme a dit au maire: «Il s’est fait arrêter parce qu’il était Noir au volant de cette voiture. Ces étiquettes n’étaient qu’une entrée dans cette voiture. Normalement, c’est «je sens de l’herbe dans la voiture» ou «vous n’avez pas frappé votre clignotant» ou «votre feu stop ne fonctionne pas». »

«Et quand j’ai regardé cette vidéo à l’écran, cela m’a rappelé mon ami Philando Castille», A poursuivi l’homme. «C’était déclencheur.»

«Que pouvez-vous faire à l’avenir pour vous assurer que ce profilage racial – parce qu’en ce moment, le Brooklyn Center ressemble à une ville au coucher du soleil. Les Noirs feraient mieux de ne pas passer par ici après le coucher du soleil », a-t-il poursuivi. «Je peux être profilé et tué racialement!»

Il a imploré le nouveau chef de la police en particulier de réfléchir sérieusement aux pratiques policières et au profilage racial, en disant: «Je ne veux pas laisser tomber un autre jeune homme. Nous avons échoué George Floyd, nous avons échoué Daunte, nous avons échoué Philando, je ne veux échouer personne d’autre cet été.

Vous pouvez regarder ci-dessus, via MSNBC.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]