Des résidents noirs demandent à San Francisco de donner un centre en réparation après avoir détruit le quartier de Fillmore

Les dirigeants communautaires de San Francisco demandent à la ville de céder un espace communautaire historique à la communauté noire, et ils reçoivent le soutien d’un acteur célèbre qui a fréquenté le lycée du quartier.

Le Fillmore Heritage Center – situé au 1300-1320-1330 Fillmore Street à San Francisco, au coin des rues Fillmore et Eddy – a ouvert ses portes en 2007 avec son principal locataire Yoshi’s, un club de jazz et un restaurant réputé. Yoshi a fermé il y a six ans, et à part les petites pop-ups et les entreprises en faillite, l’espace de 50 000 pieds carrés, qui comprend également une salle de concert et d’autres petits espaces de location, est resté en sommeil sous une tour de résidences.

Le maire de San Francisco, London Breed (ci-dessus) et le nouveau comité consultatif des réparations de la ville sont invités à faire don du Fillmore Heritage Centre à une nouvelle organisation à but non lucratif représentant la communauté. (Photo : Justin Sullivan/.)

« Je suis né ici et je suis venu ici avec mon père quand il y avait de la magie dans cette rue », a déclaré le fils natif de San Francisco. Danny Glover lors d’une conférence de presse lundi, selon SFist. Il a déclaré que la ville n’avait « pas tenu sa promesse » de revitaliser le quartier.

« Les dirigeants de la ville de San Francisco ont l’obligation morale de réparer les torts racistes qui ont détruit cette culture et cette communauté », a déclaré Glover dans un communiqué, « et de permettre au Fillmore Heritage Center d’être à la hauteur de la pleine signification de son nom ».

Tour. Amos C. Brown, un ancien surveillant municipal, fait appel au maire de San Francisco Race de Londres et le comité consultatif des réparations nouvellement formé de la ville pour faire don du centre à une nouvelle organisation à but non lucratif représentant la communauté.

« Le Fillmore était le centre dynamique de la communauté noire de San Francisco avant d’être détruit par des programmes intrinsèquement racistes conçus pour éliminer les familles et la culture noires », a déclaré Brown. « Remettre le Fillmore Heritage Centre à la communauté noire locale est une première étape extrêmement importante pour réparer cet immense tort historique. »

Breed a représenté la région de Fillmore en tant que superviseur du district 5 et président du conseil des superviseurs avant de devenir maire de Frisco.

Brown, également pasteur de la Third Baptist Church et président de la section de San Francisco de la NAACP, a ajouté dans un communiqué que « les réparations ne peuvent se limiter à de grandes actions nationales ou à l’échelle de l’État ».

Brown a noté que « le racisme structurel a eu un effet dévastateur sur les quartiers, les maisons, les entreprises et la vie quotidienne des gens, donc les réparations doivent également inclure des actions importantes au niveau local. Rendre le Fillmore Heritage Centre à la communauté à laquelle il appartient légitimement est exactement ce genre d’action.

Le maire Breed ne s’est pas engagé à retourner le centre, mais a déclaré qu’elle « aimerait voir le lieu ouvert. J’aimerais voir le lieu devenir un énorme succès », selon The San Francisco Chronicle. « Je ne veux pas que le site continue d’être un fardeau financier pour la ville. Et c’est donc l’une des choses sur lesquelles nous devons travailler, mais en fin de compte, une grande partie des principes directeurs sont la façon dont nous prenons les bonnes décisions à leur sujet et ont tout à voir avec la loi de l’État.

Breed, la première femme maire noire de la ville, est en poste depuis 2018, date à laquelle elle a remporté une élection spéciale après la mort du maire Ed Lee. Elle a consacré une grande partie de son mandat au financement de programmes de logement et d’aide aux sans-abri.

Le Comité consultatif afro-américain des réparations a été créé plus tôt cette année. Quinze membres nommés siègent au comité, qui a été créé pour « indemniser les Noirs dont les ancêtres ont non seulement fourni du travail gratuit grâce à l’esclavage aux États-Unis de 1619 à 1865, mais ont également subi des injustices pendant l’ère Jim Crow qui a suivi », selon un NBC Bay Rapport de zone.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !