Des responsables américains demandent à AT&T et Verizon un autre délai 5G pour protéger les avions

Les responsables américains ont demandé à AT&T et Verizon de retarder davantage les nouveaux déploiements 5G afin que la Federal Aviation Administration puisse avoir plus de temps pour déterminer où ils pourraient interférer avec les compagnies aériennes. Le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg et l’administrateur de la FAA Steve Dickson ont envoyé vendredi une lettre aux PDG des deux télécoms demandant un délai de « pas plus de deux semaines », selon ..

AT&T et Verizon avaient déjà retardé ces déploiements d’un mois en raison des préoccupations des régulateurs et prévoyaient de commencer le déploiement le 5 janvier en conséquence. Les deux télécoms disent maintenant à Insider qu’ils examinent la dernière demande de report supplémentaire. Buttigieg et Dickson écrivent que, même avec un retard supplémentaire, ils s’attendent à ce que le déploiement de la 5G commence toujours en janvier « avec certaines exceptions autour des aéroports prioritaires ».

Les transporteurs sont vexés des retards

Les deux télécoms sont impatients de commencer à déployer le nouveau spectre 5G qu’ils ont acheté début 2021, qui utilise les fréquences dites de la bande C. Ces fréquences de spectre permettent aux ondes radio d’atteindre un point idéal entre les vitesses élevées et les longues distances, permettant des déploiements 5G plus rapides que le spectre LTE traditionnel peut réaliser, sans les limitations de distance étouffantes qui accompagnent la 5G à ondes millimétriques. La réalisation de ces déploiements est une étape critique pour AT&T et Verizon pour faire de la 5G une mise à niveau intéressante et rester compétitif avec T-Mobile, qui a déjà commencé à déployer son propre spectre similaire.

Les responsables craignaient que les fréquences de la bande C puissent interférer avec les altimètres et empêcher l’utilisation de systèmes d’atterrissage guidés destinés aux périodes de faible visibilité, menaçant la sécurité des aéronefs. Le 7 décembre, la FAA est allée jusqu’à dire aux pilotes qu’ils ne pourraient pas utiliser ces systèmes d’atterrissage guidés et automatiques dans les aéroports où il y aurait des interférences, ce qui pourrait théoriquement entraîner de nombreux retards de vol.

Buttigieg et Dickson veulent identifier les « aéroports prioritaires » et les stratégies d’atténuation afin que la plupart des gros avions commerciaux puissent « opérer en toute sécurité dans toutes les conditions ». Certaines propositions tournent autour de la mise en place de « zones tampons » 5G autour des aéroports, selon le Wall Street Journal.

AT&T et Verizon sont assez mécontents des retards. Vendredi, les sociétés ont accusé l’industrie aérospatiale de tenir le déploiement «en otage» à moins qu’elles ne couvrent le coût des mises à niveau de l’altimètre. Verizon s’est également penché sur l’industrie du transport aérien, déclarant à Insider : « Cette industrie qui a bénéficié d’un renflouement gouvernemental de 54 milliards de dollars financé par les contribuables au cours des deux dernières années a clairement des problèmes beaucoup plus importants à s’inquiéter. »