Des responsables américains ont saisi 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie collectée lors d’une récente attaque de ransomware

L’industrie de la cryptographie a toujours eu des liens malheureux avec les criminels en ligne. Au début de l’industrie de la cryptographie, les criminels constituaient une grande partie des utilisateurs de crypto. Cependant, les avantages des crypto-monnaies continuent d’inciter les pirates informatiques à exiger des paiements cryptographiques à ce jour, en particulier dans les attaques de ransomware, telles que l’attaque de ransomware Colonial Pipeline.

Sur une note positive, il semble que les autorités s’améliorent dans le suivi des criminels exigeant des paiements cryptographiques en échange des informations qu’ils ont volées. En fait, des responsables américains ont récemment annoncé que le groupe de travail du gouvernement sur la cryptographie avait récemment saisi jusqu’à 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie qui avait été utilisée pour payer la rançon lors de l’attaque contre le système Colonial Pipeline.

Le groupe de travail américain a saisi la moitié de la somme versée aux pirates

Lundi 7 juin, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré que le groupe de travail avait réussi à trouver et à récupérer des millions de Bitcoin (BTC / USD) connectés aux pirates DarkSide, qui seraient liés à la Russie.

À l’origine, la rançon versée était de 4,4 millions de dollars, et les autorités ont réussi à récupérer un peu plus de la moitié du montant en saisissant 63,7 BTC, soit 2,3 millions de dollars à l’époque.

Selon Monaco, il s’agit de la première opération majeure de la task force, qui a été chargée d’enquêter sur les attaques de ransomware, de les interrompre, si possible, et de les poursuivre. Monaco a noté que des outils spéciaux ont été utilisés pour suivre et récupérer les fonds, bien qu’il n’ait pas été précisé la méthode exacte utilisée par le groupe de travail.

Ce cas particulier était probablement une priorité, car l’attaque DarkSide a provoqué une grave pénurie de carburant aux États-Unis, mais la société n’a pas tardé à informer les autorités du problème, de sorte que le groupe de travail a réussi à s’impliquer dès le début.

Le directeur adjoint du FBI, Paul Abatt, a partagé une chose importante. Abatt a déclaré que les responsables avaient saisi les fonds d’un portefeuille Bitcoin utilisé pour payer la rançon. Cependant, sans plus de détails, la méthode exacte n’est toujours pas claire.

