Des responsables avertis de l’effondrement imminent de Kaboul – RedState ⋆ 10z viral

Je ne sais pas qui a pensé que c’était une bonne idée pour Joe Biden de faire l’interview hier avec George Stephanopoulos.

Parce que toute personne sensée aurait probablement dû dire non. Je suppose que c’était, en fait, Joe lui-même qui voulait le faire, pensant que Stephanopoulos serait un bon intervieweur et qu’il pourrait convaincre les gens qu’il avait raison. C’est à quel point il est délirant à ce stade. C’est pourquoi il était si combatif et défensif dans l’interview.

Mais lors de l’interview, Joe Biden a déclaré que personne n’aurait pu s’attendre à ce que les talibans prennent le contrôle du pays si rapidement.

STEPHANOPOULOS : Mais s’il n’y a pas de bon moment, si vous savez que vous allez devoir partir un jour, pourquoi ne pas avoir tout mis en place pour s’assurer que les Américains puissent sortir, pour s’assurer que nos alliés afghans sortent, alors nous ne le faisons pas. n avez-vous pas ces scènes chaotiques à Kaboul ? BIDEN: Numéro un, comme vous le savez, la communauté du renseignement n’a pas dit en juin ou juillet qu’en fait, cela allait s’effondrer comme cela a été le cas. Numéro un. STEPHANOPOULOS : Ils pensaient que les talibans prendraient le dessus, mais pas si vite ? BIDEN: Mais pas si vite. Même pas près. Nous avions déjà délivré plusieurs milliers de passeports aux– aux SIV, aux personnes– aux– aux– aux traducteurs lorsque j’ai pris mes fonctions avant que nous n’ayons négocié la sortie à la fin du s–août.

C’est juste un mensonge absolu. Il a raconté tellement de mensonges à propos de cette débâcle qu’il est franchement difficile de les suivre tous.

Le Wall Street Journal vient de briser ce mensonge. Ils ont un câble confidentiel d’environ deux douzaines de fonctionnaires du département d’État en poste à l’ambassade de Kaboul avertissant le secrétaire d’État Antony Blinken et un autre haut fonctionnaire du département d’État de l’effondrement possible de Kaboul peu après la date limite de retrait des troupes. Le câble mettait en garde contre les “gains territoriaux rapides” des talibans et l’effondrement des forces de sécurité afghanes et ils proposaient des choses à faire “pour atténuer la crise et accélérer l’évacuation”.

Ce câble date du 13 juillet. Ils ont été prévenus, contrairement à ce qu’a dit Biden. Ils savaient. Pourtant, ils n’ont rien fait pour accélérer le processus.

Le câble classifié représente la preuve la plus claire à ce jour que l’administration avait été avertie par ses propres responsables au motif que l’avancée des talibans était imminente et que l’armée afghane pourrait être incapable de l’arrêter.

Comment se fait-il que nous savions tous que les talibans avaient pris le contrôle de la majeure partie du pays le 9 juillet, comme je l’écrivais alors, mais cela n’a pas poussé Biden à agir davantage ? Mais il avait plus d’informations, directement sur Kaboul – les informations étaient là à portée de main. Il savait également alors qu’il y avait au moins 18 000 alliés qui attendaient de sortir, mais il a menti lors de son discours de l’autre jour et a déclaré qu’ils ne voulaient pas quitter le pays alors qu’ils étaient désespérés.

Il savait. Il ne pouvait tout simplement pas être dérangé.