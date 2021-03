Des responsables de Cuomo sont assignés à comparaître dans le cadre d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur: rapport ⋆ .

Le bureau du procureur général de l’État de New York a assigné à comparaître des dizaines de responsables de l’administration Cuomo leur demandant de fournir des documents dans le cadre d’une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur Andrew Cuomo, a rapporté le Wall Street Journal, citant «des personnes familières avec l’affaire».

La secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa faisait partie de ceux qui ont reçu une citation à comparaître, ont déclaré les individus. Les femmes qui ont fait des allégations au sujet de Cuomo ont été interrogées par les enquêteurs sur leur expérience avec DeRosa, ont noté les femmes et leurs avocats, selon le média.

Les enquêteurs ont interrogé l’ancienne assistante de Cuomo, Ana Liss, sur la manière dont DeRosa s’était engagée avec elle.

«Ils essayaient de savoir si j’étais ciblé par Melissa», a déclaré Liss, selon le Journal. Liss a informé les enquêteurs qu’elle n’avait pas beaucoup de contacts avec DeRosa, qui était à l’époque directrice des communications du gouverneur.

Le Journal a rapporté qu’un avocat représentant l’administration Cuomo a déclaré: «Personne ne devrait être surpris que le bureau de l’AG émette des demandes de documents et interroge des témoins, dont beaucoup travaillent pour le gouverneur. Cela se produit dans chaque enquête, et il est extrêmement prématuré de spéculer sur ce que cela signifie. Des enquêtes bonnes, approfondies et équitables prennent du temps. »

