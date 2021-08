Des responsables de la Fed discutent de «l’utilisation élargie de la cryptographie» lors de la réunion du FOMC, un avertissement de réduction fait chuter les marchés

Actualités Bitcoin

Des responsables de la Fed discutent de «l’utilisation élargie des crypto-monnaies» lors de la réunion du FOMC, un avertissement de réduction fait chuter les marchés

Le dollar a suivi une tendance à la hausse à 93,5, vu pour la dernière fois début novembre, et l’or se rapproche également de 1 800 $ l’once, tandis que les actifs plus risqués – le marché boursier, Bitcoin et Ether connaissent une baisse.

Les crypto-monnaies se sont rendues à la réunion mensuelle séminale à huis clos de la Réserve fédérale en juillet, où elles ont discuté du manque de transparence associé au stablecoin et de la nécessité de développer un cadre réglementaire approprié pour faire face aux risques de stabilité financière.

“Certains participants ont cité divers risques potentiels pour la stabilité financière, y compris les risques associés à une utilisation accrue des crypto-monnaies”, lit-on dans le procès-verbal de la réunion des 27 et 28 juillet du Federal Open Market Committee (FOMC).

La crypto est certainement sur le radar des régulateurs, surtout après que l’industrie a retenu la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars au Congrès ce mois-ci.

Maintenant, selon le procès-verbal, les responsables restent un peu préoccupés par les pièces stables et ont souligné la nécessité de les réglementer tout en notant le

« la fragilité et le manque de transparence associés aux pièces stables, l’importance de les surveiller de près et la nécessité de développer un cadre réglementaire approprié pour faire face à tout risque pour la stabilité financière associé à ces produits ».

Approprié pour commencer à réduire

Les crypto-monnaies n’étaient pas tout ce dont les responsables de la Fed parlaient; le principal sujet de discussion de la réunion était en fait le tapering, qui a fait chuter les marchés. L’augmentation du nombre de morts dans le Delta et la capture de l’Afghanistan par les talibans préoccupent également les investisseurs et alimentent le sentiment d’aversion au risque.

Lors de leur réunion de juillet, les responsables de la Fed ont prévu de ralentir le rythme de leurs achats d’obligations mensuels de 120 millions de dollars probablement avant la fin de l’année, indique le procès-verbal de la réunion. “Certains” membres, selon le procès-verbal, ont préféré attendre le début de l’année prochaine pour commencer à diminuer.

Cependant, les banquiers centraux ont également clairement indiqué que la réduction de l’achat d’actifs n’était pas le signe avant-coureur d’une hausse imminente des taux. Le procès-verbal indiquait,

“Pour l’avenir, la plupart des participants ont noté que, à condition que l’économie évolue globalement comme ils l’avaient prévu, ils ont jugé qu’il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d’actifs cette année.”

Il ajoute que l’économie a atteint son objectif en matière d’inflation, mais ajoute que bien que « sur le point d’être satisfait » des progrès de la croissance de l’emploi, elle n’a pas atteint la référence de « progrès supplémentaires substantiels » que la Fed s’est fixée avant d’envisager de relever ses taux.

Les marchés prennent un coup

L’avertissement d’une diminution à mesure que nous nous rapprochons de la réunion annuelle des banquiers centraux de la semaine prochaine à Jackson Hole a fait que le Dow Jones a rompu sa séquence de victoires de cinq jours tandis que le S&P 500, en baisse de 0,7%, a subi sa pire journée en un mois. Les données décevantes sur les ventes au détail n’ont pas aidé non plus les choses.

Pendant ce temps, le dollar a augmenté de 93,5, vu pour la dernière fois début novembre – avant de glisser un peu à 93,35 – le brut a rebondi et l’or se rapproche des 1 800 dollars l’once.

Au milieu de cela, Bitcoin a chuté d’un peu moins de 44 000 $ et Ether de moins de 3 000 $. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie continue quant à elle de osciller autour de 2 000 milliards de dollars.

Pourtant, BTC est en hausse de plus de 53% YTD et ETH 304%, tandis que les gains de S&P depuis le début de l’année ne sont que de 17,15%. Le métal précieux est négatif pour le mois à 1,61% et en baisse de 5,82 % YTD.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, était resté stable en août, à seulement 0,1%, car les rendements du Trésor se négocient sans grande direction.

La Fed a également parlé de « valorisations élevées » dans toutes les classes d’actifs, certains membres craignant que la politique de facilité de la Fed n’augmente les prix et ne menace la stabilité financière. Paul Donovan, économiste en chef chez UBS, a déclaré dans une note aux investisseurs :

« La Fed est clairement en train de se joindre aux autres banques centrales anglo-saxonnes pour réduire ses achats d’obligations. La question est de savoir à quelle vitesse et de combien. Le calendrier probable est une discussion théorique au camp d’été de Jackson Hole la semaine prochaine, une décision au quatrième trimestre et une action après cela.

