Des responsables de l’école d’Oxford accusés d’avoir détruit des preuves de tirs dans l’école, un juge leur ordonne de les préserver

Les responsables de l’école du Michigan à l’Oxford High School ont reçu l’ordre de préserver les pages de médias sociaux et d’autres preuves dans l’affaire de la fusillade dans l’école qui auraient été détruites.

« Non seulement les accusés n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver les preuves, mais ils ont délibérément détruit les preuves en supprimant les pages Web et les comptes de médias sociaux », a écrit l’avocate Nora Hanna dans un dossier déposé vendredi au tribunal, selon The Detroit News. « Les plaignants ne peuvent pas continuer à être aveuglés par les défendeurs en ayant à rechercher quelles preuves sont détruites ou modifiées. »

Un sympathisant s’agenouille pour prier devant un mémorial sur le panneau d’Oxford High School à Oxford, Michigan, le mercredi 1er décembre 2021. Un étudiant en deuxième année de 15 ans a ouvert le feu sur l’école, tuant plusieurs élèves et en blessant plusieurs d’autres personnes, y compris un enseignant. (Photo AP/Paul Sancya) (Photo AP/Paul Sancya)

Les avocats des frères et sœurs qui ont survécu à la fusillade dans l’école le 30 novembre ont demandé à un juge de district américain d’ordonner aux responsables de l’école de préserver ces preuves et de demander aux sociétés de médias sociaux de restaurer les profils et les messages manquants.

Le juge de district américain Terrence Berg a accédé à la demande, ordonnant au surintendant Timothy Throne et au directeur du lycée Steven Wolf de conserver les informations liées à l’affaire.

Hanna soutient que le profil LinkedIn d’un accusé a été supprimé et qu’une liste d’administrateurs de lycée a été supprimée du site d’Oxford. L’avocat Geoffrey Fieger a également envoyé des demandes de préservation à des entreprises et à des groupes tels que Verizon, AT&T, T-Mobile, Verizon, le FBI, le ministère de la Justice, le bureau du shérif du comté d’Oakland, selon The Detroit News.

Ethan Crumbley, 15 ans, aurait abattu quatre étudiants et blessé sept autres au lycée d’Oxford. (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

« C’est un mensonge… c’est dégoûtant », a répondu l’avocat du district scolaire d’Oxford, Timothy J. Mullins. « Les gens pensent que le district scolaire retient des informations? Tout ce que nous avons a été remis au procureur … tout ce qu’ils veulent, nous leur avons donné. »

Les avocats demandent également à Facebook, Instagram et LinkedIn d’enregistrer les publications avec les hashtags #OxfordStrong, #OxfordSchoolShooting et #OxfordShooting à partir du 30 novembre, et de conserver toutes les publications connexes envoyées par l’école le jour de la fusillade.

Hanna représente les sœurs Riley Franz, 17 ans, une lycéenne d’Oxford High School, et Bella Franz, 14 ans, une étudiante de première année. La demande est intervenue un jour après que l’avocat Geoffrey Fieger a déposé deux poursuites au nom des parents des sœurs, Jeffrey et Brandi Franz, contre le district scolaire et les employés de l’école.

Les poursuites réclament 100 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que les accusés « ont créé le danger et accru le risque de préjudice auquel leurs étudiants seraient exposés » avant la fusillade. Riley a reçu une balle dans le cou le jour de la fusillade et Bella « a échappé de justesse aux balles tirées vers elle », selon les poursuites.

OXFORD, MICHIGAN – 03 DÉCEMBRE : les gens assistent à une veillée au centre-ville pour honorer les personnes tuées et blessées lors de la récente fusillade au lycée d’Oxford le 03 décembre 2021 à Oxford, Michigan. Quatre étudiants ont été tués et sept autres blessés le 30 novembre, lorsque l’étudiant Ethan Crumbley aurait ouvert le feu avec un pistolet sur l’école. Crumbley a été inculpé dans la fusillade. Aujourd’hui, ses parents ont également été inculpés. (Photo de Scott Olson/.) (Photo de Scott Olson/.)

« Les défendeurs nommés individuellement sont chacun responsables, par leurs actions, de rendre les étudiants victimes moins en sécurité », indique le procès. « Les élèves du lycée d’Oxford, et les plaignants en particulier, auraient été plus en sécurité si les défendeurs individuels n’avaient pas pris les mesures qu’ils ont prises. »

Mullins a également riposté aux poursuites, les qualifiant de « coups explosifs déguisés en documents légaux » qui « ne rendent pas service aux habitants d’Oxford et aux habitants du Michigan ».

« Ces dernières fausses allégations sont sans fondement, imprudentes et totalement irresponsables », a ajouté Mullins dans une déclaration au Detroit News. « M. Fieger a nommé la mauvaise personne dans ses documents juridiques bâclés et refuse de se rétracter et de le licencier immédiatement, ce qui est déraisonnable. »

James et Jennifer Crumbley (Bureau du shérif du comté d’Oakland) (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

« Les employés de l’école continuent de recevoir des menaces de mort, et M. Fieger jette de l’essence sur le feu avec ses tactiques éhontées, insensibles et irresponsables et sa rhétorique colérique. »

La fusillade a fait quatre morts parmi les étudiants et sept autres blessés. La police a rapidement appréhendé le suspect, Ethan Crumbley, 15 ans, le jour de la fusillade.

Crumbley a été inculpé d’un chef de terrorisme causant la mort, de quatre chefs de meurtre au premier degré, de sept chefs de voies de fait avec intention de tuer et de 12 chefs de possession d’une arme à feu dans la perpétration d’un crime.

Ses parents, James et Jennifer Crumbley, ont également été inculpés de quatre chefs d’homicide involontaire chacun. Ils ont été appréhendés samedi matin dernier après une vaste chasse à l’homme alors qu’ils ne se sont pas présentés à leur mise en accusation vendredi dernier.