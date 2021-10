Des responsables du Michigan accusent 3 femmes de tentative de fraude électorale lors des élections de 2020

Les responsables du Michigan ont inculpé trois personnes de tentative de fraude électorale dans le cadre des élections générales de 2020, mais ont exhorté le public à cesser de diffuser des allégations de fraude « généralisée ».

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, et la secrétaire d’État Jocelyn Benson ont inculpé lundi Trenae Myesha Rainy, Carless Clark et Nancy Juanita Williams pour fraude. Une enquête de l’État a abouti à des accusations selon lesquelles les femmes ont délibérément rempli les formulaires de vote et les bulletins de vote de manière incorrecte lors des élections générales de novembre 2020.

Les responsables ont déclaré que les résultats des enquêtes prouvent que les mesures anti-fraude du Michigan sont efficaces, car un seul des cas a été détecté après la fin du vote. Moins de 1% des 5,5 millions de votes dans le Michigan ont jusqu’à présent été liés à la fraude électorale.

Dana Nessel, procureur général du Michigan, écoute une question de journalistes à Detroit. (Photo AP/Paul Sancya)

Nessel et Benson ont déclaré que l’État « n’hésitera pas » à tenir pour responsable toute personne surprise en train de commettre de telles infractions.

RAFFENSPERGER DE GÉORGIE CLAQUE LE COMTÉ DE FULTON APRÈS QUE LES DEMANDES DE VOTE ONT ÉTÉ DÉCHIQUETÉS : « LONG CHEMIN À ALLER »

« Notre système électoral est sécurisé, et les accusations d’aujourd’hui démontrent que dans les rares circonstances où une fraude se produit, nous la rattrapons et tenons les coupables pour responsables », a déclaré Benson dans un communiqué.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson.

Williams a tenté de contrôler les bulletins de vote par correspondance pour les personnes en grande partie incapables dont elle a la charge, en soumettant des inscriptions électorales en leur nom. Rainey a rempli des formulaires de demande et contrefait des signatures pour les résidents d’une résidence-services qui n’avaient pas encore vérifié qu’ils étaient intéressés à voter.

Les deux cas ont été détectés en octobre 2020. Williams a soumis 26 bulletins de vote par correspondance et Rainey en a soumis 3, qui ont tous été détectés via le processus de correspondance des signatures.

PSAKI, DOJ EN MODE DE CONTRLE DES DOMMAGES APRÈS QUE BIDEN A DIT QUE LES DEFINIEURS D’AVOCAT DEVRAIENT ETRE POURSUITES

Seule Clark a été arrêtée après les élections, et son crime a entraîné un vote frauduleux : Clark a admis devant le conseil électoral de l’État qu’elle avait signé le bulletin de vote par correspondance de son petit-fils et l’avait soumis, affirmant qu’elle craignait qu’il n’ait pas le temps de le faire lui-même. .

Les représentants de l’État espèrent que les accusations montreront que les systèmes de l’État fonctionnent et s’efforceront de prouver qu’il n’y a pas eu de « fraude généralisée ».

ABC, CBS, NBC LES ACTUALITÉS DU SOIR OFFRENT UNE COUVERTURE « DÉQUILIBRÉE » DE DEMS, GOP LAWMAKERS AU MILIEU DE LA BATAILLE DE DÉPENSES : ÉTUDE

« Ces accusations envoient également un message clair à ceux qui promeuvent des allégations trompeuses sur une fraude généralisée : les protocoles actuels que nous avons mis en place fonctionnent pour protéger et garantir l’intégrité de nos élections. Il est temps de partager cette vérité et d’arrêter de répandre des mensonges contraires, » a déclaré Benson.

La mise en accusation n’est pas encore prévue pour Clark et Rainy, mais Williams comparaîtra devant le tribunal le 2 novembre. Elle fera toutefois face à des accusations devant cinq tribunaux différents dans le comté de Wayne.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

Wayne fait face à un total de 42 chefs d’accusation, dont de nombreux chefs d’accusation de fausse déclaration dans une demande de bulletin de vote par correspondance, de contrefaçon de signatures sur une demande de bulletin de vote par correspondance et de falsification de la loi électorale – dont le dernier est passible d’une peine de cinq ans.