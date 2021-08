Des responsables du Pentagone ont récemment eu des premiers entretiens sous Biden avec l’armée chinoise .

Les responsables du Pentagone ont eu des entretiens la semaine dernière avec l’armée chinoise pour la première fois sous le président Biden.

La réunion a été divulguée vendredi dans une lecture du Pentagone de la réunion, datée du 19 août.

Il a indiqué que Michael Chase, sous-secrétaire adjoint à la Défense pour la Chine, a rencontré le général de division Huang Xueping, directeur adjoint du Bureau de l’Armée populaire de libération de la République populaire de Chine pour la coopération militaire internationale.

Selon la lecture, « Dr. Chase a renforcé les priorités du ministère de la Défense pour les relations de défense entre les États-Unis et la RPC, en mettant l’accent sur la prévention et la gestion des crises et des risques. Le Dr Chase a affirmé la vision des États-Unis pour une région indo-pacifique libre et ouverte, et l’engagement des États-Unis à respecter les principes communs partagés par les alliés et les partenaires. Les deux parties ont convenu de l’importance de maintenir des canaux de communication ouverts entre les deux armées.

“L’appel était conforme à l’intention du secrétaire à la Défense Austin de construire une relation de défense constructive, stable et axée sur les résultats avec l’APL.”

Cela arrive à un moment où les relations entre les pays avec les deux plus grandes économies du monde sont devenues de plus en plus tendues, s’affrontant sur des questions allant du « bilan de Taiwan et de la Chine en matière de droits de l’homme à ses activités militaires en mer de Chine méridionale », selon ..

“Malgré les tensions et la rhétorique houleuse, les responsables militaires américains ont longtemps cherché à avoir des lignes de communication ouvertes avec leurs homologues chinois pour pouvoir atténuer les poussées potentielles ou faire face à tout accident”, selon le média.

Lien source