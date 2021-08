Le Comité olympique russe n’est pas satisfait de sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En fin de compte, le ROC a terminé cinquième au décompte des médailles olympiques. C’est le résultat le plus bas du pays depuis les Jeux olympiques de 1912 à Stockholm. Olga Skabeeva, animatrice de la chaîne de télévision publique russe, a déclaré que les Jeux olympiques de cette année étaient “l’exemple le plus clair de russophobie totale”, selon CBS Sports.

“Ces Jeux olympiques puent”, a déclaré Skabeeva. “Les sports mondiaux ont cessé à jamais d’être une compétition honnête, se transformant en une farce politique bon marché. À la demande des Américains, le Comité international olympique a retiré deux médailles d’or aux Russes.”

Skabeeva a déclaré cela après l’aide du législateur russe Aleksei Zhuravlyovs que les pays aux Jeux olympiques sont “une meute de bêtes russophobes, dirigée par les États-Unis”. Il n’y a aucune preuve que les Jeux olympiques ont été truqués contre le ROC, mais cela n’a pas empêché d’autres responsables de sonner contre les États-Unis

« Les Américains sont des monstres. Des monstres moraux. Pourquoi discutons-nous même de ce défilé de monstres et de pervers ? » a ajouté le vice-président de la Douma d’Etat russe Piotr Tolstoï. Les États-Unis ont ouvert la voie au nombre de médailles olympiques avec 113, le seul pays à avoir plus de 90 médailles. L’une des plus performantes des États-Unis était Allyson Felix, qui a remporté deux médailles pour un total de 11 médailles olympiques. Elle est maintenant l’athlète américaine d’athlétisme la plus décorée des Jeux olympiques.

“Tout le monde a tellement surmonté, et nous avons été tellement inspirés par toutes ces performances dominantes à tous les niveaux”, a déclaré Felix par Team USA. “Tokyo a été un hôte formidable et je suis reconnaissant d’avoir participé. Il y a tellement de jeunes filles et de garçons qui admirent les athlètes olympiques, c’est un cycle très agréable de faire partie et très humiliant.

Le nageur Zach Apple a remporté deux médailles d’or pour les États-Unis et était également heureux que les Jeux olympiques aient pu avoir lieu. “C’est juste quelque chose que nous voulions faire en équipe”, a déclaré Apple. « Il y a dix-huit mois, je ne sais pas si l’un d’entre nous pensait que nous serions ici, sans parler de finir sur une bonne note. Et il y a tellement de gens qui mettent tellement de travail pour que cela se produise. Les jeux sont une entreprise énorme, et puis le planifier pendant une pandémie est ahurissant. »