Des restes de squelettes font la lumière sur les derniers instants des victimes du Vésuve

Les archéologues ont publié mercredi des images obsédantes des restes squelettiques d’un homme qui a été enterré par l’éruption du Vésuve il y a près de 2 000 ans.

L’homme, découvert en octobre et aurait entre 40 et 45 ans, a été anéanti à quelques pas de la mer dans l’ancienne ville romaine d’Herculanum, près de Pompéi, alors qu’il tentait de fuir l’éruption cataclysmique.

Ses restes ont été découverts sur ce qui aurait été la plage de la ville avec la tête pointée en direction de la mer.

Le squelette était entouré de bois carbonisé, y compris une poutre de toit qui aurait pu lui écraser le crâne. Des travaux préliminaires ont trouvé des traces de tissu et ce qui semble être un sac, a rapporté NBC News

Les os de l’homme tragique étaient rouge vif, ce que Francesco Sirano, directeur du parc archéologique d’Herculanum, a déclaré à l’agence de presse italienne ANSA était « la marque des taches laissées par le sang de la victime », a rapporté le Guardian.

Les restes squelettiques d’un homme décédé lors de l’éruption du mont Vésuve il y a 2000 ans ont été retrouvés en octobre.LightRocket via .

« Les derniers moments ici ont été instantanés, mais terribles », a déclaré Sirano. « Il était 1 heure du matin lorsque la poussée pyroclastique produite par le volcan a atteint la ville pour la première fois avec une température de 300 à 400 degrés, voire, selon certaines études, de 500 à 700 degrés.

« Un nuage chauffé à blanc qui a couru vers la mer à une vitesse de 100 km [60 miles] par heure, qui était si dense qu’il n’y avait pas d’oxygène dedans », a-t-il ajouté.

Le professeur Andrew Wallace-Hadrill, ancien directeur du projet Herculanum de l’Université de Cambridge, a déclaré à NBC News que la découverte « a énormément aidé à comprendre à la fois les derniers instants du site, mais aussi les 100 ans qui l’ont précédé ».

Les archéologues disent que le squelette était rouge parce qu’il était taché par le sang de l’homme. LightRocket via .

« Le pouvoir de la nature est absolument impressionnant et être sous une éruption volcanique est tout simplement incroyablement violent », a-t-il déclaré au réseau. « Le site se trouve là paisiblement au soleil et il semble si idyllique, et vous devez expliquer aux gens que cela a été l’éruption la plus violente. »

L’expert a déclaré que les pieds de l’homme avaient été coupés lors d’une fouille précédente.

« Au départ, ils ont trouvé quelques os de jambe dépassant du bord de l’escarpement. Et en effet, l’excavation à travers l’escarpement avait coupé les pieds de ce squelette – un peu comme trouver un meurtre mafieux », a plaisanté Wallace-Hadrill.

Le squelette a été découvert à Herculanum avec la tête tournée vers la mer. LightRocket via . 300 corps ont été retrouvés dans la zone des arches du port près de l’ancienne plage le 1er décembre 2021 à Ercolano, en Italie.Ivan Romano/.

En octobre, le ministre italien de la Culture Dario Franceschini a déclaré : « La découverte sensationnelle des restes d’un fugitif sur le site archéologique d’Herculanum est une excellente nouvelle, tout d’abord parce que la découverte est due à la reprise en ce lieu, après près de 30 ans, des fouilles scientifiques menées par le personnel technique du ministère.

Herculanum a été ensevelie sous environ 15 mètres de cendres jusqu’à ce qu’elle soit redécouverte lors du creusement d’un puits au début du XVIIIe siècle, selon le Guardian. Des fouilles antérieures dans les années 1980 et 1990 ont mis au jour plus de 300 squelettes sur le site.

Ces vestiges donnent aux archéologues un aperçu des derniers moments d’Herculanum mais aussi de son histoire antérieure. .

Des scientifiques ont déclaré plus tôt cette année qu’un squelette appartenait probablement à un soldat romain envoyé en mission de sauvetage vouée à Pompéi et à Herculanum.

« Vous sentez que vous êtes en contact immédiat avec la vie ancienne, pas le contact flou que vous obtenez des sites archéologiques typiques. Parce que le processus de destruction dure 24 heures, vous avez cette extraordinaire immédiateté », a déclaré Wallace-Hadrill à NBC News.

Herculanum a été enterré sous 50 pieds de cendres volcaniques et a été redécouvert au 18ème siècle. .

Il a ajouté que de nombreuses victimes auraient pu survivre si elles avaient quitté la région.

« Les sages, on s’en rend compte rétrospectivement, se sont simplement éloignés de l’éruption au moment où elle a commencé », a déclaré Wallace-Hadrill. « S’ils avaient tous su cela, ils auraient tous pu s’échapper, ils n’avaient qu’à s’éloigner… Mais des centaines et des milliers de personnes ne l’ont pas fait.