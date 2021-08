Des résultats cliniques plus rapides et meilleurs plaident en faveur du stock BNGO

in

Il est indéniable que les actions de la société des sciences de la vie Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO) ne sont pas aussi bon marché qu’en 2020. Pourtant, en raison d’un récent recul des prix, l’action BNGO est plus attrayante qu’elle ne l’a été depuis longtemps.

Comme tous les investissements en biotechnologie, Bionano Genomics comporte des risques. Pourtant, si vous croyez en l’avenir de la technologie de cartographie du génome, cette entreprise est solide pour un petit capital.

Je dis « petit » parce que le stock de BNGO évolue rapidement. Assurez-vous donc que vous pouvez tolérer une certaine volatilité avant de prendre une position sur les actions.

Cela étant dit, un examen plus approfondi de Bionano Genomics devrait révéler une entreprise très prometteuse, à la fois cliniquement et financièrement.

BNGO Stock en un coup d’œil

Comme je l’ai mentionné plus tôt, les traders ont pu investir dans les actions de Bionano Genomics à un prix beaucoup plus bas en 2020 qu’aujourd’hui.

C’était vraiment étonnant lorsque l’action BNGO est passée de 50 cents en décembre de l’année dernière. Pour le plus grand plaisir des investisseurs, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 15,69 $ en février 2021.

Il y a une leçon à tirer ici sur la prise de bénéfices. Lorsqu’une action monte de 3 000 %, il n’y a absolument rien de mal à vendre vos actions.

Ainsi, l’action BNGO s’est fortement repliée de son pic de cours au cours des mois suivants. Au 3 août, le prix a atterri à 5,92 $.

C’est une opportunité pour les gens qui sont restés sur la touche pour commencer à accumuler le stock.

S’il revient au pic précédent, ce ne serait en aucun cas un gain de 3 000%. Pourtant, cela représenterait toujours des rendements substantiels.

À tout le moins, revisiter 10 $ est un objectif raisonnable pour le stock de BNGO. Tout ce qui dépasse ce serait la cerise sur le gâteau.

L’étalon-or

Bionano Genomics propose plus d’un produit, mais le plus connu de l’entreprise s’appelle le système Saphyr.

Ceci est décrit comme “un outil d’imagerie du génome pour la détection et l’analyse de variantes structurelles à grande vitesse et à haut débit avec une sensibilité et une spécificité exceptionnelles”.

Le système Saphyr est basé sur l’idée qu’une gamme de conditions peut être détectée rapidement grâce à des variations structurelles. Ces conditions comprennent les cancers et les troubles du développement, entre autres.

Notamment, le système Saphyr “révèle des variantes structurelles (> 500 pb), à des sensibilités aussi élevées que 99%, avec des taux de faux positifs inférieurs à 2%”.

De plus, les résultats obtenus par les Hôpitaux universitaires de Louvain, en Belgique, en juillet avec le système Saphyr de Bionano ont confirmé qu’il s’agissait de l’étalon-or des outils de cartographie optique du génome.

Au cours de l’étude de recherche, un test a été développé pour l’analyse du génome entier de 40 sujets atteints de leucémie lymphoblastique aiguë.

La méthode de cartographie optique du génome du système Saphyr s’est opposée aux méthodologies d’analyse traditionnelles.

Je suis sûr que vous conviendrez que, sur la base d’une multitude de critères, la plate-forme de Bionano était clairement gagnante.

Notant les avantages

D’une part, le système Saphyr a considérablement réduit le délai d’exécution.

L’obtention d’un résultat pouvant être signalé n’a pris qu’une semaine, contre quatre semaines avec les méthodes traditionnelles.

En relation avec cela, le système Saphyr impliquait moins de temps de travail pour le personnel de laboratoire, ainsi que moins de temps nécessaire pour l’analyse des données, par rapport aux méthodes traditionnelles.

Des résultats améliorés ont également été notés. En particulier, 5 % supplémentaires des cas « ont entraîné une amélioration de la recommandation de traitement grâce à une meilleure stratification pronostique à l’aide de [optical genome mapping] par rapport aux méthodes traditionnelles.

De plus, la cartographie du génome a offert un rendement plus élevé de découvertes pathogènes. Plus précisément, 5% des cas observés ont donné des résultats pathogènes supplémentaires en utilisant la méthode de cartographie optique du génome, qui seraient manquées par les seules méthodes traditionnelles.

De plus, le système Saphyr s’est avéré rentable. En fait, la recherche a révélé une réduction des coûts de 50 % par échantillon en utilisant la cartographie optique du génome au lieu de la combinaison de méthodes traditionnelles.

Les plats à emporter

De toute évidence, la cartographie optique du génome présente des avantages notables. Bionano Genomics ouvre la voie dans ce domaine avec le système Saphyr.

Dans le même temps, le cours de l’action BNGO s’est replié de son sommet.

Par conséquent, nous pouvons observer une technologie médicale de pointe, associée à un prix de l’action bas.

C’est une combinaison convaincante qui mérite l’attention de tout investisseur biotechnologique tolérant au risque.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

