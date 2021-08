Des retraités du Salvador protestent contre l’adoption du Bitcoin

El Salvador a secoué le monde il y a quelques mois lorsqu’il a annoncé qu’il adopterait Bitcoin comme monnaie légale. Après des mois de critiques et le refus catégorique de la Banque mondiale d’aider, le petit pays a trouvé des moyens alternatifs pour parvenir à l’adoption de Bitcoin.

Cependant, un nouveau problème est apparu le jour de l’adoption des approches répressives, alors que les retraités du pays ont commencé à protester contre cela. Bien entendu, El Salvador n’a jamais eu l’intention de remplacer sa monnaie officielle par le Bitcoin (BTC/USD) ; Je voulais simplement ajouter Bitcoin comme devise supplémentaire pouvant être utilisée pour les paiements à travers le pays.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Mais les anti-Bitcoiners ont exprimé leur mécontentement face aux récentes mesures gouvernementales, et des centaines de manifestants ont défilé dans la capitale du pays, San Salvador, vendredi dernier. En plus des retraités, les manifestants comprenaient également des retraités handicapés, des anciens combattants et même des travailleurs, qui semblent tous extrêmement préoccupés par la volatilité des prix de Bitcoin.

Plus précisément, toutes ces personnes craignaient que le gouvernement ne commence à utiliser BTC au lieu de USD pour payer leurs retraites.

Les Salvadoriens s’inquiètent de la volatilité et du manque de connaissances

Stanley Quinteros, membre du Syndicat des travailleurs de la Cour suprême, a déclaré que les citoyens étaient conscients des fluctuations monétaires drastiques, que personne ne peut contrôler. Cependant, ce n’est qu’un des problèmes que les habitants du pays semblent avoir avec Bitcoin.

RESSORTISSANTS | Des vétérans de guerre sont venus à @HaciendaSV, où ils ont été reçus par des délégués de l’institution, pour réclamer 333 millions de 960 mille dollars pour l’institut des vétérans. Ils expriment également un rejet de la mise en œuvre du bitcoin comme monnaie légale. pic.twitter.com/93Aw63Om9z – Réseau d’information (@RedInfoSol) 27 août 2021

Beaucoup sont préoccupés par le simple manque de connaissances sur cette technologie, ou par une compréhension de son fonctionnement, de son utilisation et de la manière de la stocker et de la protéger en toute sécurité. Sa réponse a été de se présenter et de traverser la ville avec des pancartes disant « Non au blanchiment d’argent corrompu » et « Nous ne voulons pas de Bitcoin ».

Il convient de mentionner que les manifestations contre Bitcoin ne sont que le dernier volet d’une campagne d’opposition plus large et plus ancienne menée par des vétérans locaux. Les anciens combattants étaient apparemment satisfaits de leurs pensions, affirmant qu’elles étaient trop basses et exigeant qu’elles soient augmentées de 100 $ à 300 $.

Une fois de plus, les citoyens salvadoriens semblent avoir négligé le fait qu’ils ne sont pas obligés de passer au Bitcoin, et quiconque souhaite continuer à utiliser le dollar américain peut simplement continuer à le faire. Tout ce qu’il faut pour ne pas télécharger l’application Chivo, et ils pourront continuer leur vie comme d’habitude, ce que le président du pays a déjà souligné à plusieurs reprises.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent