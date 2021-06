Des rivaux essayant de nous ralentir dans la rangée d’ailes flexibles · .

Max Verstappen dit que Red Bull n’a rien à craindre des rivaux qui ont suggéré que leurs ailes arrière flexibles pourraient faire face à une manifestation ce week-end.

Des tests d’aileron arrière plus sévères seront introduits avant la prochaine manche du championnat du monde en France. Les équipes ont été informées du changement après que les ailes arrière utilisées par Red Bull et d’autres équipes se soient avérées fléchir à grande vitesse.

Mercedes et McLaren ont affirmé que retarder l’introduction du test jusqu’après ce week-end permettrait à certains de leurs rivaux de continuer à utiliser des conceptions qui ne respectent pas les règles. Ils ont suggéré que les ailes pourraient être protestées.

Cependant, Verstappen a déclaré à Sky qu’il n’était pas concerné par la menace. « C’est ce que c’est, dit-il. “Je peux comprendre, bien sûr, que d’autres personnes se penchent sur les choses alors que nous faisons du bon travail avec la voiture cette saison.

« Donc, je peux comprendre les gens qui se plaignent. Mais tout est dans les règles jusqu’à présent. Il n’y a rien de mal que nous ayons fait. Bien sûr, ils essaient de nous ralentir.

Red Bull a accusé d’autres équipes d’utiliser des ailes avant qui fléchissent excessivement. “Vous devez regarder l’image globale”, a déclaré Verstappen. “La partie la plus importante et la plus dominante de la voiture est l’avant et nous ne fléchissons pas autant que les autres équipes là-bas.”

Après avoir pris la tête du championnat avec une victoire à Monaco, Verstappen s’attend à ce que Mercedes offre une compétition plus difficile en Azerbaïdjan ce week-end.

“Ils ont toujours une très bonne voiture”, a-t-il déclaré. « Monaco ne leur a jamais vraiment convenu, ils ont un empattement très long, ce qui n’est pas étonnant par là.

« Mais dans l’ensemble, pour le reste de la saison, il semble que ce soit un outil assez puissant. Ils ont remporté beaucoup de championnats, donc ils savent ce qu’ils ont à faire et je m’attends vraiment à ce qu’ils rebondissent fort.

