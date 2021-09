Des rivaux rendent hommage à Kimi Raikkonen : il va nous manquer

Dans la foulée de son annonce que cette saison sera sa dernière en F1, les rivaux de Kimi Raikkonen ont rendu hommage à la star finlandaise.

Raikkonen a annoncé plus tôt cette semaine qu’après 19 ans en Formule 1, 21 victoires en course, 103 podiums et un titre mondial, il était prêt à faire ses adieux.

“Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1 », a-t-il déclaré.

« C’est une décision que j’ai prise l’hiver dernier. Ce n’était pas une décision facile, mais après cette saison, il est temps pour de nouvelles choses.

Le Finlandais de 41 ans, l’une des plus grandes personnalités de la grille, manquera beaucoup non seulement à ses fans mais aussi à ses collègues pilotes.

“Kimi était l’un des meilleurs pilotes à affronter”, a déclaré Lewis Hamilton. «Il était dur mais très, très juste.

« Vous saviez juste qu’il était l’un des pilotes les plus habiles ici. Il y avait toujours beaucoup de respect avec lui. Je sais qu’il a une famille, je sais qu’il a dit qu’il avait des choses impatientes de profiter au-delà. J’admire juste sa volonté de continuer à courir.

« De toute évidence, la course est dans son sang. Il va nous manquer. Je me souviens qu’avant d’arriver en F1, j’étais un grand fan de Kimi. Quand je jouais à des jeux informatiques, j’étais toujours dans la voiture de Kimi. Donc cette expérience folle de courir contre lui, de perdre un championnat contre lui et ensuite beaucoup de belles batailles. Il va nous manquer.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquerait le plus chez son ancien coéquipier, Sebastian Vettel a répondu : “Le silence !”

Il a ajouté : « C’est un talent incroyable et le voir de première main en tant que coéquipier pendant quelques années était impressionnant, juste la vitesse qu’il a dès le départ et la capacité qu’il a de s’habituer à différentes voitures, différentes conditions. Il a définitivement mérité sa place et a eu une longue et belle carrière. »

Lando Norris, l’un des jeunes pilotes sur la grille qui a regardé Raikkonen alors qu’il grandissait, a félicité le champion du monde 2007 pour être “l’un des gars qui a fait de la Formule 1 ce qu’elle est aujourd’hui”.

Il a ajouté : « Il va nous manquer. Il n’est pas le grand bavard, alors ne manquez pas tout ce qu’il dit. Mais plus pour la raison opposée.

«Il a beaucoup de caractère et pas beaucoup de caractère en même temps. Beaucoup de gens l’aiment à cause de cela. Il manquera donc à beaucoup, toujours l’un des meilleurs pilotes qui ait été en F1, et il a accompli beaucoup de choses, plus que beaucoup d’entre nous sur la grille actuellement.

“Un jour, j’aimerais l’imiter d’une certaine manière.”

George Russell se souvient de la première fois qu’il a rencontré Raikkonen.

“La première fois que j’ai parlé à Kimi, la conversation s’est terminée avec lui qui m’a tordu les tétons!” dit le chauffeur Williams. “[It was] au Gala de la FIA en 2018.

« Il est unique en son genre et respecte tout ce qu’il a accompli en piste et en dehors… aussi. C’est un peu une légende et il va certainement nous manquer – il n’y a personne comme lui.