Des robocops Covid pourraient être introduits pour « détecter et décourager les manquements à la distanciation sociale » | Monde | Nouvelles

Covid peut être partiellement ralenti par la distanciation sociale, comme l’expliquent les règles du gouvernement dans le monde depuis le début de la pandémie, mais certains chercheurs pensent qu’avoir une autorité robotique contrôlant la distanciation sociale pourrait aider encore plus à contenir la propagation. Bien qu’il ne s’agisse que d’une seule étude publiée par la revue académique Public Library of Science One, pour l’instant, des robots qui pourraient imposer des règles de distanciation sociale dans les foules sont en train d’être inventés.

À l’Université du Maryland, un groupe de chercheurs a déjà créé un spécimen qui pourrait alerter les personnes dans un espace public bondé lorsqu’elles sont trop proches les unes des autres.

Le robot est équipé d’une caméra Rouge Vert Bleu-Profondeur (RVB-D) et d’un capteur LiDAR (Light Detection and Ranging) 2D, lui permettant de surveiller les humains à proximité et de mesurer la distance entre eux.

L’objectif, à court terme, serait d’utiliser astucieusement un robot capable de détecter les personnes avec des caméras thermiques et des capteurs, d’accéder aux systèmes de vidéosurveillance et de contacter les passants par SMS ou message sur un écran monté s’ils ne respectent pas les règles.

Adarsh ​​Jagan Sathyamoorthy, auteur principal de l’étude et chercheur au doctorat en robotique, a déclaré à PLoS One : « Des recherches antérieures ont montré que rester à au moins deux mètres l’un de l’autre peut réduire la propagation de Covid-19.

«Les méthodes basées sur la technologie – telles que les stratégies utilisant le WiFi et le Bluetooth – sont prometteuses pour aider à détecter et à décourager les écarts de distanciation sociale.

« Cependant, de nombreuses approches de ce type nécessitent la participation d’individus ou d’infrastructures existantes, de sorte que les robots sont devenus un outil potentiel pour lutter contre la distanciation sociale dans les foules. »

Les robots sont toujours des ressources hypothétiques pour supprimer la propagation du COVID-19, car des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider et affiner le système, par exemple en examinant comment la présence de robots affecte le comportement des gens dans les foules.

M. Sathyamoorthy a ajouté : « Le robot utilise un nouveau système pour trier les personnes qui ont enfreint les règles de distanciation sociale en différents groupes, les hiérarchiser selon qu’elles sont immobiles ou en mouvement, puis accédez à elles.

Ledit algorithme a déjà été développé par plusieurs des mêmes chercheurs pour aider les robots à naviguer dans les foules.

M. Sathyamoorthy a suggéré que l’invention pourrait aider à avoir une interaction de dispositif pour protéger les travailleurs clés.

Il a déclaré: «Beaucoup de travailleurs de la santé et du personnel de sécurité ont dû mettre leur santé en danger pour servir le public pendant la pandémie de COVID-19.

« L’objectif principal de notre travail est de leur fournir des outils pour servir leurs communautés de manière sûre et efficace. »