Des rôles emblématiques au cinéma et à la télévision qui ont presque été joués par quelqu’un d’autre

L’univers cinématographique Marvel n’est pas le seul endroit où vous pouvez trouver de nombreux scénarios “Et si”. L’histoire d’Hollywood en est remplie, car il y a des dizaines d’histoires d’acteurs refusant des rôles potentiellement porteurs de carrière. De Tom Selleck jouant presque Indiana Jones à Claire Danes ratant une chance d’être l’un des films les plus rentables de tous les temps, il y a de nombreuses façons dont l’histoire d’Hollywood aurait pu aller dans d’autres directions.

Le dernier “Et si ?” L’histoire d’Hollywood est arrivée il y a quelques semaines à peine lorsque la star de She’s All That, Rachael Leigh Cook, a révélé qu’elle avait presque joué dans X-Men. Avant de jouer dans Josie et les Pussycats, Cook s’est vu offrir le rôle de Rogue dans la franchise X-Men. Elle a déclaré au New York Times qu’elle avait refusé le rôle parce qu’elle ne voulait pas jouer devant un écran vert. Sa co-vedette de She’s All That, Anna Paquin, a eu le rôle à la place.

Cook a qualifié sa décision d'”énorme faux pas”. Après avoir vu les affiches du film, “Je savais que j’avais fait une erreur”, se souvient Cook. Paquin a fini par jouer Rogue dans les trois premiers films X-Men et a été ramené pour le film de 2014 X-Men: Days of Future Past. Faites défiler pour jeter un œil à d’autres rôles au cinéma et à la télévision qui ont presque été joués par d’autres acteurs.

Rachel Green dans “Friends”

La coupe de cheveux “Rachel” avait presque l’air un peu différente. Sauvée par la star de Bell, Tiffani Thiessen a déclaré au comédien Nikki Glaser en 2018 qu’elle avait auditionné pour le rôle de Rachel Green dans Friends avant que Jennifer Aniston ne soit choisie. “J’étais juste un peu trop jeune”, a déclaré Thiessen. “J’étais un peu trop jeune pour l’appariement du reste d’entre eux.” Thiessen avait 20 ans lors de la première de Friends en 1994, tandis qu’Aniston en avait 25. L’actrice, qui a ensuite joué le rôle de Valerie Malone dans Beverly Hills 90210, a déclaré qu’elle n’avait aucune rancune à l’idée de ne pas obtenir le rôle parce qu’Aniston était “très, très drôle” sur Friends. .

Joey Potter dans ‘Dawson’s Creek’

Katie Holmes a décroché un rôle décisif en tant que Joey Potter dans Dawson’s Creek, mais ce rôle est presque allé à Selma Blair. En 2018, le créateur de Dawson’s Creek, Kevin Williamson, a déclaré à Entertainment Weekly qu’il avait d’abord envisagé la star de Cruel Intentions pour jouer Joey. “J’ai vraiment adoré Selma jusqu’à ce que, bien sûr, j’obtienne la tristement célèbre cassette vidéo du sous-sol de la famille Holmes à Toledo, Ohio”, a déclaré Williamson, se référant à la célèbre cassette d’audition de dernière minute de Holmes. “Et quand cette vidéo est apparue, ça a changé toute ma vie.” Katherine Heigl a également été considérée pour le rôle de Jen avant que Michelle Williams ne soit choisie.

Elle Woods dans “Légalement blonde”

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Reese Witherspoon dans le rôle d’Elle Woods dans Legally Blonde, mais s’il y avait quelqu’un d’autre qui aurait pu réussir, c’est Christina Applegate. Dans une interview en 2015 avec Entertainment Tonight, Applegate a déclaré qu’on lui avait offert le rôle après avoir terminé Marié… avec des enfants. Elle ne voulait pas jouer un autre rôle de blonde étourdie, comme son personnage dans Marié, alors elle a refusé le poste. « Quel geste stupide c’était, n’est-ce pas ? dit Applegate.

‘Le cahier’

George Clooney et Paul Newman ont failli jouer dans The Notebook. “Nous allions faire The Notebook ensemble”, a déclaré Clooney en octobre 2020. “En gros, j’allais le jouer en tant que jeune homme, et c’était drôle. Nous nous sommes rencontrés et nous avons dit:” Ça y est. Ça va être génial.'” Clooney a appelé plus tard l’emblématique feu Newman “l’un des gars les plus beaux que vous ayez jamais vus.” Quand ils se sont rencontrés, il a dit à Newman qu’il était “insensé” d’envisager de jouer une version plus jeune de Newman. Le roman de Nicholas Sparks est finalement sorti sur grand écran, avec Ryan Gosling jouant une version plus jeune d’une autre légende hollywoodienne, James Garner. Rachel McAdams a également joué, jouant une version plus jeune du personnage de Gena Rowlands.

Rose Dawson dans “Titanic”

Claire Danes était sérieusement envisagée pour jouer Rose Dawson dans Titanic, a-t-elle récemment déclaré à Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert. Elle venait de prouver qu’elle pouvait travailler avec Leonardo DiCaprio sur Roméo + Juliette, après tout, et les deux stars avaient le même manager à l’époque. Alors que DiCaprio a sauté sur l’occasion de jouer Jack pour James Cameron, Danes a déclaré qu’elle ne se sentait pas “prête” à jouer un si grand rôle. Danes a déclaré qu’elle n’avait “aucun regret” pour avoir refusé le rôle, ce qui a valu à Kate Winslet une nomination aux Oscars.

Indiana Jones

L’une des histoires “et si” d’Hollywood les plus connues est celle de Tom Selleck qui joue presque Indiana Jones au lieu de Harrison Ford. Après avoir lancé Ford dans American Grafitti et Star Wars, le co-créateur d’Indiana Jones, George Lucas, ne voulait vraiment plus lancer Ford, même s’il était parfait pour le rôle de l’archéologue aventurier. Selleck a fait un test d’écran du réalisateur Steven Spielberg juste après avoir filmé le pilote de Magnum, PI. Selleck s’est vu offrir le poste, mais CBS ne l’a pas laissé faire le film parce qu’il avait déjà signé pour jouer dans Magnum, PI Bien sûr, Selleck est toujours devenu un nom familier, donc les choses ne se sont pas trop mal passées pour lui et sa moustache.

L’Insubmersible de Molly Brown dans ‘Titanic’

Kathy Bates, lauréate d’un Oscar, a joué un rôle de soutien mémorable dans Titanic de James Cameron dans le rôle de Molly Brown, “Insubmersible”, une mondaine qui a survécu au naufrage du navire. Cameron a d’abord approché la star de la musique country Reba McEntire pour jouer le rôle, mais elle a dû le refuser en raison de conflits d’horaire, a déclaré McEntire dans un épisode de Watch What Happens Live with Andy Cohen en 2019. Peut-être que McEntire pourrait avoir une autre chance si quelqu’un décide pour faire une autre adaptation cinématographique de la comédie musicale de 1960 L’Insubmersible Molly Brown.

