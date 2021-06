Des RPO aux PDO : il est temps de penser aux obligations de décarbonation électrique des discothèques

Dans ce contexte, cet article explore les options pour la marche de l’Inde vers la décarbonisation du secteur de l’électricité.

Par V Subramanian & Srinivas Krishnaswamy

L’accord de Paris vise à maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, et à limiter davantage l’augmentation à 1,5°C, afin de réduire les risques et l’impact du changement climatique (article 2 de l’Accord de Paris). De plus, avec le nouveau scénario prescrit par l’AIE pour éliminer progressivement les combustibles fossiles pour atteindre l’objectif de 1,5 °C suggérant que le secteur de l’électricité atteindra le zéro net d’ici 2040 à l’échelle mondiale, la pression sur les pays pour qu’ils élaborent des plans de décarbonation profonde à long terme, avec l’objectif ultime de zéro net les émissions le plus tôt possible, augmenterait.

Une question qui semble prioritaire est la décarbonation du secteur électrique « dans tous les pays ». Pour mettre cela en contexte, les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de la production d’électricité de l’Inde s’élevaient à 958 Mt Co2e, constituant 51 % des émissions totales de GES du secteur de l’énergie et environ 40 % des émissions totales de GES de l’Inde pour 2015.

La décarbonisation du secteur de l’électricité impliquerait essentiellement de maximiser l’énergie renouvelable dans l’approvisionnement et l’utilisation globales. Des objectifs de 175 GW et 450 GW ont été annoncés. Compte tenu de la structure de la Constitution, il est nécessaire de mettre les États en confiance et de trouver une solution acceptable.

L’une des premières initiatives de promotion des énergies renouvelables était les Obligations en matière d’énergie renouvelable. (RPO). Il ne s’agissait pas tant d’un point de vue de réduction des émissions que de mise à disposition de puissance supplémentaire pour le réseau et les discos. Afin d’encourager les énergies renouvelables, la loi indienne sur l’électricité de 2003 a donné du poids juridique aux OPR qui obligent tous les titulaires de licence de distribution d’électricité à acheter ou à produire une quantité minimale spécifiée de leurs besoins en électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Il a en outre habilité les régulateurs de l’électricité des États à déterminer le montant de ce RPO en fonction du potentiel renouvelable des États. La justification était de donner des règles du jeu équitables pour les énergies renouvelables qui étaient plus chères dans la première décennie du 21e siècle. À ce moment-là, le coût de l’énergie renouvelable était plus élevé que celui de l’énergie à base de charbon qui était de l’ordre de Rs 3,72 par kWh. Notez également que de tels RPO ont été prescrits pour les États dans leur ensemble, et non pour chaque disco.

Il a également été constaté que tous les États n’étaient pas dotés de manière égale en ressources renouvelables, ce qui a entraîné l’introduction d’un mécanisme axé sur le marché de certificats d’énergie renouvelable (CER). En bref, le concept était l’un des rares discoms absorbant l’énergie provenant de sources renouvelables au coût moyen d’achat d’électricité (APPC) et octroyant des certificats aux producteurs d’énergie qui pouvaient les vendre à d’autres discoms et à d’autres entités obligées de remplir leurs engagements RPO. Bien qu’il existait des dispositions prévoyant des sanctions en cas de non-respect des OPR, elles n’étaient guère imposées par les régulateurs. La loi existait plus en violation qu’en application. Le système des RPO et des CER se poursuit pour des raisons historiques et académiques uniquement.

Cependant, la nouvelle dynamique des coûts, la création d’un réseau national et les développements technologiques ont changé le scénario et augmenté le nombre d’options disponibles de manière significative. Le coût de l’énergie renouvelable est inférieur, la transmission de l’électricité d’une région à l’autre est transparente et avec de meilleurs outils technologiques, la planification de l’électricité est devenue bien planifiée et exécutée.

Bien que les critiques de l’énergie renouvelable puissent déclarer que les CUF sont bien inférieurs à ceux de l’énergie thermique à base de charbon, le coût de l’énergie renouvelable est bien inférieur à celui de l’énergie thermique conventionnelle au charbon. À partir de 2021, le prix d’offre le plus bas pour le solaire est de 1,99 Rs par kWh, tandis que le prix moyen de l’éolien est de 2,65 Rs par kWh, l’hydroélectricité est de l’ordre de 2,72 Rs par kWh, ce qui contraste fortement avec la situation une décennie plus tôt. De plus, par rapport à une capacité installée de seulement 10 GW d’ER dans la décennie des années 2000, la capacité installée actuelle d’énergie renouvelable (31 janvier 2021) – y compris l’énergie solaire, éolienne, petite hydraulique et bio-énergie – est bien supérieure à 94 GW. Dans ce contexte, il est temps de revoir la structure des incitations et des sanctions dans le secteur de l’électricité.

Compte tenu de la baisse des prix des énergies renouvelables, conjuguée à l’augmentation des capacités, un certain nombre de discothèques ont considérablement augmenté leur part d’achat d’électricité à partir de ces sources. La part des énergies renouvelables dans quelques discothèques atteint 33 %. Cela a été encore facilité par l’achèvement du réseau national qui permet une transmission transparente de l’électricité d’une région à l’autre.

En outre, un certain nombre d’États ont également dépassé leurs RPO. Parmi eux se trouvent l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Rajasthan, le Maharashtra et le Gujarat. Le graphique d’accompagnement donne un aperçu de l’achat d’ER de certains États.

Cependant, cette tendance n’est toujours pas une tendance pan-indienne, bien qu’un certain nombre d’États aient définitivement augmenté leur part d’ER. L’une des raisons pour lesquelles cela ne se produit pas est que bon nombre des discoms sont toujours aux prises avec des accords d’achat d’électricité à long terme avec des sociétés de production d’électricité au charbon.

En plus de ces contraintes de PPA, les discoms continuent d’encourir des « coûts fixes » même lorsqu’ils ne consomment pas d’électricité. Dans de nombreux cas, les coûts fixes payés par les dcoms aux gencos à base de charbon peuvent en fait être supérieurs aux prix actuels de l’énergie solaire ou éolienne par kWh.

Cela nous amène ensuite à remettre en question la pertinence continue des OPR et des CER et l’option d’élaborer un système plus logique et robuste qui peut accélérer la décarbonisation du secteur énergétique indien d’ici 2050 ou une période de temps raisonnable sinon 2050. Nous proposons un nouveau système qui pourraient inciter à la fois les gencos d’énergie renouvelable à atteindre et peut-être même dépasser les objectifs fixés d’ici 2030 et à assurer un «facteur d’utilisation des capacités» optimal, en plus d’inciter les dcoms à augmenter la part d’énergie renouvelable dans leur portefeuille.

Notre proposition est d’avoir un plafond progressif et limité dans le temps pour l’achat d’électricité à base de charbon, en le réduisant sur une base annuelle. Naturellement, cela doit être fait de manière déconcertante, en examinant la rupture historique de l’approvisionnement en électricité à partir de diverses sources et cibles ou trajectoires pour l’approvisionnement futur en électricité.

Ces données ne sont pas difficiles à obtenir puisque toutes les discothèques divulguent leur source d’alimentation et leur coût. Ce nouveau système pourrait s’appeler Power Decarbonisation Standards. Le système fixerait un seuil progressif pour la diminution des achats d’électricité à base de charbon et une augmentation correspondante de l’achat et de l’absorption d’énergie renouvelable par les discoms.

Compte tenu de l’ampleur actuelle des achats d’électricité à la fois renouvelable et à base de charbon, il ne devrait pas être difficile pour les régulateurs de fixer une trajectoire de réduction annuelle de la production d’électricité à base de charbon. Les normes de décarbonisation de l’électricité, si elles sont adoptées, garantiraient également la mise en place d’un plan global pour limiter la mise en place de nouvelles centrales au charbon, tout en mettant hors service les anciennes centrales électriques au charbon, plus polluantes que les récentes, sur une une vingtaine d’années.

Ceux-ci peuvent également être désignés comme des certificats de crédit carbone (CCC) à accorder aux discoms par les régulateurs pour une réduction annuelle des achats d’électricité au charbon après une date butoir. Ces CCC pourraient également devenir des instruments financiers fondés sur le marché qui peuvent être négociés au niveau national pour commencer, et, plus tard, au niveau international lorsque les marchés arrivent à maturité.

En outre, afin d’encourager la décarbonisation du secteur de l’électricité, le programme pourrait également inclure des centrales électriques captives fonctionnant au charbon pour passer à l’énergie renouvelable.

Pour conclure, le concept d’obligations de décarbonisation de l’énergie ne pourrait fonctionner qu’avec un mécanisme de coordination et de mise en œuvre finement réglé qui implique des politiques, des réglementations et une application, avec les gouvernements des États à bord.

Si la solution réside dans la réduction de l’énergie à base de charbon dans le système, il est grand temps que le gouvernement examine des options innovantes plutôt que de bricoler uniquement la structure existante.

Subramanian est l’ancien secrétaire du ministère des énergies nouvelles et renouvelables et Krishnaswamy est PDG de la Fondation Vasudha

