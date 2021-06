Après sa séparation d’avec Kim Kardashian, le rappeur « Flashing Lights » serait en train de sortir avec le mannequin Irina Shayk, selon DeuxMoi (via The Sun). Shayk partage une fille de 4 ans avec l’acteur Bradley Cooper, dont elle s’est séparée en 2019. On pense que West et Shayk ont ​​toujours été proches, étant donné qu’elle a figuré dans son clip “Power” et a marché dans son défilés de mode. Cependant, ni l’un ni l’autre n’a confirmé la validité des rumeurs.