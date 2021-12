Des rumeurs de location suggèrent que le casque Apple AR sera bientôt disponible

Des rapports circulent selon lesquels Apple a embauché Andrea Schubert loin de Meta. Schubert est à la tête des communications et des relations publiques pour les produits AR de Meta depuis 2016. Cette décision pourrait signaler que le dévoilement du premier casque AR Apple approche à grands pas.

Contribuer au succès d’Oculus

Les communications et les relations publiques sont essentielles au succès du produit, et Oculus en a des tonnes. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday en 2021, Meta’s Oculus Quest 2 était l’un des produits les plus vendus. Le jour de Noël, l’application Oculus a dominé l’App Store iOS aux États-Unis et s’est hissée à la première place du Google Play Store.

Le profil LinkedIn de Schubert ne fait aucune mention d’un déménagement. Cependant, il est dit qu’elle est à la tête des «équipes de communication de réalité augmentée (AR), XR, portail et recherche de Reality Labs (division de matériel grand public de Meta)». Elle était également en charge de la stratégie de direction pour des événements comme Oculus Connect, F8 et CES, entre autres.

Donner vie au casque Apple AR

Les dirigeants de Cupertino sont toujours silencieux en ce qui concerne les lunettes Apple AR. Cependant, les rumeurs abondent et l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a prédit le lancement du premier casque en 2022.

Mark Gurman de Bloomberg a raconté l’histoire de l’embauche de Schubert dans son dernier bulletin d’information « Power On » (via The Verge). Un initié prédit que le kit de développement logiciel pour le casque sera publié dès le premier semestre 2022. Gurman pense également qu’Apple publiera le premier casque fin 2022.

Avant ce lancement, Apple commence à aligner ses canards. On me dit que la société a embauché Andrea Schubert, responsable des communications et des relations publiques de Meta Platforms Inc. pour ses efforts de réalité augmentée.

Le premier casque AR/VR de marque Apple peut avoir un prix autocollant élevé. Les rumeurs suggèrent qu’il comportera une paire d’écrans 8K et des capteurs 3D avancés pour détecter les objets dans une scène ainsi que pour identifier les gestes de la main de l’utilisateur. Cela pourrait faire grimper le prix de détail jusqu’à 3 000 $ US.