Des rumeurs incroyables sur Spider-Man 3 disent qu’Andrew Garfield revient

À ce stade, que vous soyez un fan de Marvel ou non, vous connaissez probablement le grand rebondissement de Spider-Man: No Way Home. Comme l’a suggéré le moulin à rumeurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont repris leurs rôles de Spider-Man. C’était l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood. Néanmoins, les deux acteurs ont profité au maximum de leur retour lorsqu’ils sont apparus à l’écran lors de l’apogée émotionnelle du film. Et maintenant, les fans en veulent plus, surtout avec la fin prématurée des deux dernières franchises. Mais cela signifie qu’Andrew Garfield doit maintenant répondre à des questions sur The Amazing Spider-Man 3.

Andrew Garfield pourrait revenir en tant que Spider-Man

Au cours des derniers mois, Andrew Garfield a menti entre ses dents sur son apparition dans Spider-Man : No Way Home. Il fallait faire vivre le mystère jusqu’à la sortie du film, même si internet avait déjà gâché la surprise.

Maintenant que le film est sorti, Garfield peut enfin parler librement de son expérience en faisant revivre son Spider-Man. Mais l’ironie ultime est que nous ne pouvons nous empêcher de douter de Garfield lorsqu’il nie les rumeurs concernant un nouveau film Amazing Spider-Man. Dans les jours qui ont suivi la première de No Way Home, The Amazing Spider-Man 3 a commencé à faire son apparition sur Twitter. Les fans ont été impressionnés par le retour de Garfield dans la suite du MCU, et ils pensaient qu’il méritait un autre coup. Après tout, ce n’est pas comme s’il avait écrit des films.

Alors que les critiques ont donné un laissez-passer au premier film Spider-Man de Garfield, ils n’aimaient généralement pas The Amazing Spider-Man 2. Semblable à Spider-Man 3 de Sam Raimi, il y avait trop de personnages et l’histoire était un gâchis. Sony a fini par abandonner ses plans pour The Amazing Spider-Man 3 en raison de la mauvaise réception.

D’une part, l’échec de la franchise Spider-Man redémarrée de Sony est la raison pour laquelle le personnage a pu rejoindre le MCU. De l’autre, Sony a laissé sécher Andrew Garfield.

Sony produira-t-il The Amazing Spider-Man 3 ?

Cela nous amène à l’arc de rédemption que de nombreux fans tentent actuellement de créer. Garfield a été l’un des moments forts de Spider-Man: No Way Home. Entre les mains de créateurs compétents, il est clair qu’il peut briller en tant que super-héros préféré de tous.

Les fans ont reçu une lueur d’espoir lorsque le cascadeur de Garfield, William Spencer, a répondu à un commentaire sur Instagram la semaine dernière. Quelqu’un a félicité Spencer dans une vidéo récente pour « avoir reçu l’appel pour travailler sur TASM3 ». Il a remercié ce fan et, sans surprise, tout le monde s’est retourné. Spencer a-t-il confirmé l’existence d’un film Spider-Man non annoncé ? Une annonce officielle de Sony allait-elle arriver plus tôt que quiconque aurait pu s’y attendre ? L’incroyable Spider-Man 3 est-il en train de se produire?

Eh bien, la réponse aux deux premières questions semble être un non catégorique. Peu de temps après que son commentaire au hasard a commencé à faire la une des journaux, Spencer est revenu sur Instagram pour nettoyer le désordre. Il s’avère que Spencer répondait à tous les bons commentaires et n’a pas lu celui-ci assez attentivement. Il dit qu’il ne sait rien des autres films de Spider-Man avec Andrew Garfield. Et il dit probablement la vérité. Mais il est difficile de savoir quoi croire après No Way Home.

En attendant, nous savons que l’univers Spider-Man (SSU) de Sony se poursuivra à Morbius, que le studio a récemment repoussé au 1er avril 2022. Peter Parker de Tom Holland est toujours dans le MCU pour le moment, bien que personne ne se souvienne de lui. Cela ouvre la porte à Sony pour trouver un moyen de transporter la Hollande dans son coin du multivers… ou cela pourrait simplement faire de Garfield le SSU Spider-Man officiel.