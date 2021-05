Des rumeurs ont été confirmées, Samsung et Fitbit s’associent à Google pour améliorer les montres avec Wear OS | La technologie

Wear OS est renommé Wear et bénéficiera du soutien de Samsung et de Fitbit pour développer une plate-forme qui unifie et améliore le système d’exploitation des appareils portables.

Le rendez-vous avec Google est terminé, l’événement annuel des développeurs dans lequel ils enseignent l’actualité technique et la nouvelle version d’Android a également laissé des nouvelles curieuses. Des rumeurs frappaient à la porte depuis des semaines, On a dit que Samsung abandonnerait Tizen au profit de Wear OS et aujourd’hui cette décision a été confirmée.

Wear OS est le système d’exploitation des appareils portables, qu’il s’agisse de montres ou de bracelets, et a toujours pris du retard par rapport à la concurrence. Cette compétition était autrefois dirigée par Samsung car son système d’exploitation pour gadgets a toujours été l’un des meilleurs alors que celui de Google n’a jamais vraiment décollé.

L’alliance entre Samsung et Google consiste à essayer de créer une plate-forme qui unifie le système d’exploitation des appareils portables sous tous ses aspects. Cette tentative vise à créer un système qui fonctionne beaucoup mieux à la fois lors du déplacement entre les applications et lors de la durée de fonctionnement prolongée..

Et, est-ce que l’autonomie n’est pas un point fort de Wear, le nom a perdu l’OS à la fin et est resté comme ça, les améliorations qu’ils cherchent à réaliser passent également par l’optimisation du suivi des activités physiques. Dans cette dernière étape, Fitbit entre en jeu, car il ajoute également à l’équation afin de fournir ses services à Google dans le développement d’une meilleure comptabilité des activités.

Les changements que Google a mis en avant lors de sa présentation font également référence au design esthétique, car maintenant l’interface disposera de raccourcis ou “Tuiles” que l’utilisateur pourra placer à volonté pour créer un écran d’accueil personnalisable.

Il n’y a toujours pas de date pour le lancement de ce que Google, Samsung et Fitbit ont entre leurs mains, la seule chose qu’ils ont indiquée, c’est que les nouveaux appareils Samsung et Fitbit disposeront du nouveau système d’exploitation Wear. Pour le moment, il suffit d’attendre de voir les produits qui seront lancés sur le marché et de voir si le comportement est meilleur qu’avec Tizen.