Des rumeurs ont tourbillonné à propos d’un remaniement des montagnes russes Rock ‘N’ Roller Coaster dans les studios hollywoodiens et j’ai quelques idées pour le remplacement d’Aerosmith

The Rock ‘N Roller Coaster avec Queen

Le moyen le plus simple de mettre à jour le manège serait de simplement remplacer la musique et le groupe. Sortez Aerosmith et mettez dans un autre groupe qui plairait au moins autant, sinon plus. Le problème, c’est que le premier choix serait probablement d’aller avec un jeune groupe ou artiste moderne, mais vous ne saurez jamais combien de temps ils resteront populaires. Donc, un groupe plus ancien, un peu comme Aerosmith, est la voie à suivre. Maintenant, il y a beaucoup de groupes qui pourraient être choisis pour cela. À l’origine, avant que Disney ne conclue son accord avec Aerosmith, il avait parlé aux Rolling Stones, qui auraient voulu trop d’argent en licences. Mais il y a un autre groupe avec une longue histoire avec lequel Disney, techniquement, a déjà une relation: Queen.