Des rumeurs sommaires prétendent que l’iPhone 15 Pro n’aura pas de fente pour carte SIM physique

Les modèles d’iPhone 15 Pro peuvent ne pas disposer d’un emplacement pour carte SIM physique, selon une rumeur fragmentaire partagée par le site Web brésilien Blog do iPhone.

Crédit d’image : iFixit

Alors que les modèles d’iPhone récents ont un emplacement pour carte nano-SIM physique et une eSIM numérique, le rapport affirme que les modèles d’iPhone 15 Pro dont la sortie est prévue en 2023 auront à la place deux eSIM, garantissant que la fonctionnalité Dual-SIM reste disponible. Le mode double SIM vous permet d’avoir deux lignes de service sur un seul iPhone, ce qui est utile pour acheter des forfaits de données uniquement lors d’un voyage à l’étranger ou d’avoir des lignes personnelles et professionnelles sur un seul iPhone.

Étant donné que les modèles d’iPhone 15 Pro sont encore à deux ans de leur sortie, cette rumeur doit être traitée avec un certain scepticisme jusqu’à ce qu’elle soit corroborée par d’autres sources. Blog do iPhone n’est pas non plus une source bien établie de rumeurs Apple.

Si cette rumeur s’avère exacte, les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient toujours avoir un emplacement pour carte SIM physique dans les pays où le service eSIM n’est pas disponible.

Le retrait de la fente pour carte SIM pourrait encore améliorer la résistance à l’eau. Apple devrait également sortir un iPhone sans port sans connecteur Lightning à l’avenir, et l’absence d’emplacement pour carte SIM serait une autre étape vers une conception vraiment transparente.

