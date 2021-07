Des saignements abondants au moment des règles sont le signe de l’endométriose

C’est une maladie à long terme qui peut avoir un impact significatif sur la vie de toute femme et aussi la principale cause de cancer de l’ovaire. (Source de la photo : IE)

L’endométriose est un trouble souvent douloureux dans lequel un tissu similaire au tissu qui tapisse normalement l’intérieur de votre utérus – l’endomètre – se développe à l’extérieur de votre utérus. L’endométriose implique le plus souvent vos ovaires, vos trompes de Fallope et les tissus qui tapissent votre bassin. Rarement, le tissu endométrial peut se propager au-delà des organes pelviens.

Le Dr Neerja Goel, professeur et directeur du département d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital de Sharda, a déclaré au moment de l’endométriose « se plaint de règles douloureuses, de crampes, de relations sexuelles douloureuses, de constipation, de maux de dos, de douleurs aux jambes, de douleurs en urinant et de saignement rectal. Elle peut affecter les femmes de tout âge. C’est une maladie à long terme qui peut avoir un impact significatif sur la vie de toute femme et aussi la principale cause de cancer de l’ovaire.

Les aliments riches en acides gras oméga-3, les fruits et légumes frais, en évitant la consommation d’alcool et de caféine, en évitant le stress et les aliments gras, ajoutez des exercices réguliers et du yoga à votre routine qui aident à résoudre le problème de l’endométriose et si elle n’est pas traitée Cela conduit à l’infertilité ou à des saignements abondants pendant la période de menstruation et à une grossesse à un âge plus avancé.

Le Dr Gunjan Choudhary, gynécologue à l’hôpital de Sharda, déclare : « Les médicaments sont le traitement principal de cette maladie et si elle n’est pas diagnostiquée à un stade précoce, le traitement chirurgical est l’option. Habituellement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés pour soulager la douleur. Si les symptômes sont légers et que les femmes ne prévoient pas de devenir enceintes pour la plupart des femmes atteintes d’endométriose modérée à sévère, le traitement le plus efficace consiste à retirer le tissu endométrial et l’endométriose.

(L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament.)

