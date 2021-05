Des sangliers entourent une femme et lui arrachent ses courses au supermarché ⋆ .

Des images virales montrent une femme victime d’une agression sur son magasinage dans un parking de supermarché (Image: Newsflare)

Une femme a été agressée par une meute de sangliers affamés alors qu’elle sortait d’un supermarché de Rome.

Les sangliers lui ont arraché le sac des mains et ont mangé toute la nourriture lors d’un vol flagrant à la lumière du jour.

L’incident, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, a ravivé les inquiétudes concernant le nombre croissant de sangliers dans la ville.

Dans le film, quatre adultes et deux bébés verrats entourent la femme qui tente de les battre avec son sac.

Elle essaie de se déplacer du côté conducteur de sa voiture et de monter mais perd bientôt sa prise sur son sac de courses.

Les sangliers le déchirent ensuite en morceaux et s’enfuient avec plusieurs objets pendant que certains des plus jeunes membres de la meute se replient directement.

Originaire d’une grande partie de l’Eurasie et de l’Afrique du Nord, les sangliers peuvent peser plus de 220 lb à l’âge adulte et courir à des vitesses supérieures à 30 mph.

La taille et la puissance des animaux les rendent potentiellement dangereux pour les humains bien que dans cet incident, ils auraient quitté le parking après avoir fini leur repas volé.

Les sangliers ont utilisé leur force en nombre pour se liguer contre la femme (Photo: Newsflare)

Les observations de sangliers ont augmenté en Italie pendant la pandémie, les propriétaires ayant signalé que leurs jardins et leurs bacs avaient été pillés par les animaux à la recherche de nourriture.

La chasse aux 2 millions de sangliers du pays a été interdite pendant le verrouillage, ce qui permet aux nombres de gonfler toujours plus.

On pense qu’ils sont responsables d’environ 10 000 accidents de la route par an, tandis que les agriculteurs se sont plaints des sangliers détruisant leurs terres.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();