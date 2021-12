Des scènes complètes de Spider-Man: No Way Home publiées en ligne

La semaine Spider-Man est arrivée ! Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre, bien que certains pays présenteront le grand blockbuster MCU dès le mercredi 15 décembre. Et puis de nombreux marchés organisent des premières projections le jeudi soir, qui sont déjà complètes dans de nombreux théâtres. Ensuite, il y a la première du tapis rouge le 13 décembre avant cela, qui apportera les premières réactions et critiques de la presse. Cela signifie que certains des spoilers les plus importants de No Way Home seront bientôt confirmés. En attendant, nous avons quelques scènes complètes de No Way Home que Sony a récemment publiées en ligne. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’attendre la sortie du film pour voir plusieurs scènes complètes.

Si vous n’aimez pas les spoilers No Way Home, vous voudrez éviter les scènes suivantes. Ils offrent plus de contexte qu’une bande-annonce qui n’inclurait que des morceaux de ces scènes. En revanche, rien de majeur n’apparaît dans ces clips. Cela signifie que vous ne gâcherez aucune grande révélation de Spider-Man si vous les regardez.

Les scènes complètes de No Way Home

Après des mois de silence radio, Sony et Marvel ont sorti la bande-annonce No Way Home 2 à la mi-novembre. En quelques jours, ils ont enchaîné avec de nombreux spots télévisés offrant de nombreuses séquences supplémentaires du film. Mais ce n’est qu’à environ une semaine de la date de sortie du film que nous obtenons ces scènes complètes de No Way Home.

Nous allons les montrer dans l’ordre chronologique où ils apparaîtront dans le film. Comment connaît-on la commande ? Eh bien, si vous avez prêté attention aux bandes-annonces et aux spots télévisés, vous pouvez facilement organiser ces scènes No Way Home dans le bon ordre.

La scène d’ouverture de No Way Home

Nous avons déjà parlé de la première minute de No Way Home. La scène est apparue dans Late Night with Seth Meyers, juste avant l’interview hilarante de Tom Holland.

Nous n’y reviendrons plus. Autant dire que la scène nous dit que No Way Home commence là où Far From Home s’est arrêté. Et qu’il contient un incroyable œuf de Pâques Hawkeye. Faites juste attention au swing de Spidey :

La scène du MIT

Publiée sur GMA, la scène suivante présente Peter Parker, MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) sur le toit d’un immeuble. Ils font des projets pour l’université, disant qu’ils veulent vivre ensemble au MIT à Boston.

La scène nous dit que cela doit arriver à un moment donné après que Peter ait effacé son nom. N’oublions pas que l’exposition de l’identité de Spider-Man dans Far From Home s’accompagne d’accusations criminelles. J. Jonah Jameson (JK Simmons) accuse Parker d’avoir tué Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Ce moment No Way Home entre Peter, MJ et Ned pourrait s’avérer doux-amer au moment où le générique roule. Le trio veut un nouveau départ, mais les choses pourraient ne pas se dérouler comme ils l’avaient espéré.

Le sortilège bâclé

Nous avons vu des morceaux de la scène du sort No Way Home dans la bande-annonce et d’autres spots télévisés. Peter continue d’interrompre le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) alors que ce dernier effectue ce sort risqué et expérimental. En conséquence, les fissures du multivers s’ouvrent.

Mais il s’avère que la scène du sort est plus complexe qu’on ne le pensait. Strange dit à Peter que tout le monde oubliera qui est Spider-Man. Et quand Peter se rend compte que cela signifie MJ, Strange est prêt à faire une exception pour la petite amie de Spidey. Mais Peter ne veut tout simplement pas se taire :

La scène de combat de pont

Enfin, nous avons une séquence plus étendue de la scène de combat de pont qui est apparue dans tant de clips No Way Home jusqu’à présent. Nous voyons comment Peter commence à combattre Doc Ock (Alfred Molina). La scène nous dit qu’Otto sera tout aussi confus que Peter au départ. Il pense qu’il s’agit du Spider-Man de Maguire alors qu’il l’attaque.

La scène nous donne un bon avant-goût des séquences de combat auxquelles nous sommes sur le point d’assister dans No Way Home. Malheureusement, il ne dure qu’une minute environ dans le clip mashup ci-dessous.

Les tout nouveaux spots TV No Way Home

Mis à part ces scènes complètes de No Way Home, Sony et Marvel ont publié quelques spots télévisés supplémentaires avec environ une semaine avant la sortie du film.

Nous examinons environ 30 secondes de séquences supplémentaires, divisées en deux clips distincts qui suivent à la fin de cet article.

Premièrement, nous avons Strange avertissant Peter de ne pas rompre le sortilège qui libérera les méchants dans la réalité MCU. Mais Spider-Man veut quand même l’essayer. La scène présente également le rire diabolique du Bouffon vert (Willem Dafoe) et son masque brisé.

Nous voyons un Spider-Man blessé sans son masque, diffusé en direct dans le monde dans la seconde. Il dit à tout le monde que c’est de sa faute d’avoir amené toutes les mauvaises personnes là-bas. Peter dit au monde de lui souhaiter bonne chance s’ils regardent.

Vraisemblablement, la scène se déroule juste avant le grand combat à la fin de No Way Home parce que Peter appelle The Daily Bugle du haut de la Statue de la Liberté.